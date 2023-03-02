Нефтепровод БТС-2 оснащают современными российскими электродвигателями

Компания «Транснефть – Балтика» проводит планомерную замену оборудования, призванного обеспечить надежность и безопасность транспортировки нефти по магистральному трубопроводу БТС-2 в направлении порта Усть-Луга. Как передает новгородская ГТРК «Славия», к поставкам привлекают российские предприятия. А по ряду важных направлений «Транснефть» наладила и собственное производство.

По второй Балтийской трубопроводной системе (БТС-2), запущенной в 2012 году, от магистрального нефтепровода «Дружба» «чёрное золото» поступает в порт, а дальше — потребителям. Так что надежность и бесперебойность работы каждого объекта — задача стратегическая. От неё зависит энергетическая безопасность страны. БТС-2 – это две новые станции (НПС-3 и НПС-7, расположенные в Смоленской и Новгородской областях соответственно), две реконструированные, нефтебаза «Усть-Луга»,.а также сам магистральный трубопровод протяженностью в тысячу километров, трасса которого проходит по Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям.

Сейчас для повышения безопасности транспортировки нефти на нефтеперекачивающих станциях и проходит масштабное обновление. Замена действующих машин на новые и более эффективные. Как раз в 21 году на новгородской станции смонтировали первый экспериментальный электродвигатель. Раньше подобное оборудование «Транснефть-Балтика» закупала у сторонних отечественных предприятий. Сейчас наладили собственное производство. Это разработка челябинского завода «Российские электрические двигатели», который входит в компанию «Транснефть».

Срок эксплуатации нового электродвигателя 50 лет против 20-ти прежнего. Количество пусков не менее 12-ти тысяч. Раньше предельная отметка стояла на восьми. После монтажа его испытали на прочность, запускали и на холостом ходу, и под нагрузкой. Челябинский электродвигатель оправдал ожидания специалистов, при этом, что немаловажно, доказал и свою эффективность по использованию электроэнергии.

Убедившись в надежности нового электродвигателя, было принято решение о замене и всех других. Всего на новгородской нефтеперекачивающей станции появятся четыре современных электродвигателя. Еще два уже пришли и вскоре они займут свои места в здании магистральной насосной.

Замена оборудования проходит не только на новгородской нефтеперекачивающей станции, но и в Смоленской области. Переоснащение началось в 21-ом году. Продолжится и в этом. Всего на двух станциях второй Балтийской трубопроводной системы приведут в рабочую готовность 8 новых электродвигателей, а значит, энергетическая безопасность станет надежнее.