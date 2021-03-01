«Норникель»: экономика Печенгского округа не утратит устойчивости после закрытия плавильного цеха Кольской ГМК

Вопрос дальнейшего развития Печенгского муниципального округа стал основной темой разговора во время прошедшего в онлайн-режиме круглого стола с участием сенаторов, депутатов Госдумы РФ, представителей региональных и областных органов исполнительной и законодательной власти, руководства ГМК и жителей заполярного поселка Никель. Вопрос обрел особую актуальность после закрытия в декабре 2020 года устаревшего плавильного цеха Кольской ГМК, расположенного в округе. Однако для «Норникеля» этот вопрос к числу проблемных не относится: в компании предусмотрительно разработали план социально-экономического развития Печенгского муниципального округа до 2025 года, который вписан в концепцию устойчивого развития и экологическую стратегию самой ГМК.

Новая комплексная экологическая стратегия «Норникеля», принятая в конце 2020 года, станет важной вехой в заявленном переходе компании к «зеленой экономике». В числе приоритетных пунктов этой стратегии обозначены, в частности, охрана атмосферного воздуха, борьба с изменением климата, сокращение выбросов парниковых газов. Работа в этих направлениях уже ведется и весьма активно: ГМК не только осуществляет постоянное техническое перевооружение, но и закрывает устаревшие предприятия — как, например, плавильный цех Кольской ГМК, после обещанной остановки которого вредные выбросы в атмосферу практически сошли на нет.

Однако оставлять округ без своей традиционной поддержки после закрытия плавильного цеха «Норникель» вовсе не намерен. Программа социально-экономического развития территории на ближайшие 5 лет охватывает несколько сфер. Во-первых, речь идет о мерах защиты сотен сотрудников остановленного производства. После соответствующей переквалификации большинство оставшихся без работы специалистов будут трудоустроены на других позициях компании. «Решение затронуло 659 работников. Анкетирование показало, что большая часть сотрудников хочет остаться работать в компании. Для остальных мы разработали социальную программу с выплатой компенсаций. В итоге 72% сотрудников перешли на другие должности внутри компании», — рассказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Во-вторых, компания нацелена сформировать в регионе новую экономику: начать развитие внутренней туристической индустрии, а также материально поддержать перспективные проекты местного малого и среднего бизнеса. «В июне 2020 года стартовал конкурс инвестиционных проектов. По его условиям компания предоставляет до 30 млн рублей на создание бизнеса в Печенгском округе. В результате поддержку получат 11 победителей. Идеи самые разные: проект по созданию производства абразивных материалов, молочно-товарная ферма, гостиничный комплекс в Заполярном. Все это улучшит инфраструктурный и имиджевый облик Мурманской области, сделает ее привлекательнее для инвестиций», — заявил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. В компании уверены, эти меры помогут создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического развития округа даже после заморозки градообразующего предприятия.

В процесс диверсификации местной экономики активно включены и региональные власти. Руководство Мурманской области планирует создание в округе крупного центра обработки данных, производства по товарному выращиванию атлантического лосося и сортовой форели, а также других объектов, которые не позволят замереть жизни в Заполярье.