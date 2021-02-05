Новороссийский порт оштрафовали на 44,5 млн рублей за загрязнение Черного моря

Как стало известно в пятницу, 5 февраля, Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение, в рамках которого ПАО «Новороссийский морской торговый порт» обязано будет выплатить в казну более 44,5 млн рублей. В суде было доказано, что руководство и сотрудники порта ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что и привело к загрязнению отдельного участка Черного моря.

Ранее с иском по этому делу в кубанский суд обратились эксперты Росприроднадзора. Информация об этом опубликована на сайте регионального природоохранного ведомства.

«Региональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с просьбой обязать Новороссийский морской торговый порт возместить ущерб, причиненный сотрудниками организации акватории Черного моря, при попустительстве руководства порта. Основанием для обращения стал установленный и доказанный факт загрязнения акватории при осуществлении погрузки каменного угля крошкой и угольной пылью», – отмечается в пресс-релизе Росприроднадзора.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что площадь загрязнения угольными отходами акватории порта превысила 3,5 тыс. кв. м. Кроме того, у причала, где осуществлялась погрузка угля, специалисты природоохранной организации на площади около 150 кв. м. нашли следы нефтепродуктов. Изначально руководство порта не согласилось с суммой причиненного вреда, однако суд принял сторону Росприроднадзора.