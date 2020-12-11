О централизации управления метро и трамваями сообщил Максим Ликсутов

На информационно-дискуссионном портале Newsland появилась статья о том, что управлять инфраструктурой трамваев будет метро. Об этом глава столичного дептранса написал в своем блоге. Он отметил, что это позволит пересмотреть и ужесточить требования к содержанию инфраструктуры трамвая. Это, в свою очередь, должно поспособствовать ускорению движения трамваев и уменьшению количества перерывов в нем.

Кроме того, вице-мэр рассказал о запланированной модернизации системы ремонта трамвайных путей. При проведении ремонта трамвайных путей в тех местах, где они пересекаются с автодорогами, будут устанавливаться монолитные конструкции. Это позволит существенно уменьшить нагрузку, которая оказывается на ходовую часть транспортных средств, пересекающих трамвайные пути.

Такие нововведения поспособствуют сокращению в два раза ремонтных работ. Что, в свою очередь, должно серьезно уменьшить расходы на содержание трамвайной инфраструктуры. Как уточнил Максим Ликсутов, в ночное время проводится обслуживание инфраструктуры метро с применением специальной техники. В те часы, когда она не может использоваться в метро, ее можно направлять на обслуживание трамвайных линий.

Глава Департамента транспорта Москвы Ликсутов Максим Станиславович полностью уверен, что результатом этих изменений будет повышение уровня обслуживания пассажиров – поездки в трамваях станут намного комфортнее, а скорость движения трамваев выше. К тому же все старые вагоны трамваев будут заменены новыми в течение 1-2 лет в рамках проводимого обновления трамвайного парка.