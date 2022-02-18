О создании сервера SuperEdge для прикладных систем 5G, IoT и Edge сообщила Supermicro

Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), один из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, представила новую многоузловую систему малой глубины, разработанную и оптимизированную под прикладные задачи 5G, IoT и Edge. Сервер Supermicro SuperEdge идеально подходит для сред, требующих выполнения вычислительных операций и операций ввода-вывода с высокой плотностью в малом форм-факторе (например, непосредственно на объекте, включая розничные торговые точки, филиалы или объекты на местах, в частности у основания вышек сотовой связи или в многолюдных местах). За счет использования процессора Intel Xeon Scalable 3-го поколения в каждом узле Supermicro SuperEdge обеспечивает вычислительную мощность дата-центра на границе для ускорения анализа и повышения функциональности приложений в режиме реального времени. Сервер SuperEdge увеличивает плотность узлов на 50% по сравнению с предшествующими серверами, оптимизированными под прикладные задачи 5G, IoT и Edge. Клиенты могут начать всего лишь с одного сервера, добавляя дополнительные серверы для удовлетворения растущих потребностей по мере развития своего бизнеса.

«Сервер SuperEdge повышает вычислительную плотность и плотность ввода-вывода для граничных прикладных задач и позволяет операторам увеличивать системные нагрузки и объемы обработки данных на границе, сокращая обратный сетевой трафик в направлении дата-центров, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — В рамках нашей стратегии IT Solutions разработка серверов с настройкой под прикладные задачи для граничных и облачных вычислений оптимизирует процесс внедрения сетевых вычислений по мере нашего перехода к метавселенной».

Сервер Supermicro SuperEdge рассчитан на размещение в небольших центрах обработки данных или средах, где глубина сервера имеет критически важное значение. Система SuperEdge глубиной всего 430 мм легко устанавливается в широком диапазоне физических сред с дефицитом свободного пространства. Возможна также установка графических процессоров, позволяющих серверу Supermicro SuperEdge производить вычисления с использованием искусственного интеллекта на границе сети, повышая возможности принятия решений и сокращая время реакции.

Узлы и подключения ввода-вывода доступны с лицевой стороны, что обеспечивает возможность быстрого технического обслуживания в случае необходимости. Кроме того, новый сервер работает в диапазоне температур от -5 до 55°C и в широким диапазоне влажности воздуха и других окружающих условий. Это позволяет организациям сокращать эксплуатационные затраты и устанавливать сервер в различных местах, которые могут находиться за пределами зоны кондиционирования. Резервные источники питания и охлаждающие вентиляторы упрощают эксплуатацию сервера SuperEdge в сложных условиях за пределами традиционного центра обработки данных.

Каждый из трех заменяемых в горячем режиме узлов может вмещать три слота PCI-E 4.0, что обеспечивает возможность использования широкого спектра карт расширения, которые ускоряют работу прикладных систем, предназначенных для граничных вычислений. Предусмотренная для этой системы плотность ввода-вывода совместима с рядом ускорительных карт, включая сетевые, FPGA, DPU, eASIC и TimeSync. Каждый узел рассчитан на модули памяти DDR4 DRAM емкостью до 2 ТБ, что позволяет устанавливать и выполнять более объемные и сложные приложения по сравнению с теми, что были доступны ранее.