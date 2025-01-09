Обзор выставки CIFF Guangzhou 2025: акцент на креативном дизайне и отраслевые обновления 

Первый этап 55-й Китайской международной выставки мебели в Гуанчжоу (CIFF Guangzhou 2025), на которой будет представлена мебель для дома, пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex в Гуанчжоу. На этом мероприятии соберутся лидеры отрасли, дизайнеры и потребители для исследования последних тенденций и инноваций в мебельном секторе.

На выставке будут представлены отдельные секции, в каждой из которых будут демонстрироваться различные аспекты отрасли домашней мебели. Основные направления включают следующее: дизайн и обивка, столовые и гостиные, аксессуары для дома, текстиль и уличная мебель. Также будет представлена секция «мебельные гарнитуры», предлагающая возможности для компаний, ориентированных на внутренний рост, экспорт и трансграничную электронную коммерцию.

На выставке дизайн будет отмечен как ключевая сила в отрасли за счет экспозиций, посвященных современной эстетике и мягкой мебели. В рамках выставки также пройдут дискуссии о китайском дизайне дома, тенденциях, мастерстве, материалах и роли ИИ в дизайне мебели. Эта тема будет пронизывать все мероприятие, побуждая участников к исследованию будущего методов проектирования, способствующих устойчивому развитию.

В секции гостиных, занимающей площадь 90 000 кв. метров, основное внимание будет уделено диванам в качестве центрального элемента обстановки. Эта область будет в особенности ориентирована на потребности молодых потребителей, исследуя то, как диваны могут создавать эмоциональные связи с пользователями, как внедряются интеллектуальные инновации и обеспечивается совместимость с домашними любимцами. Эти дискуссии направлены на то, чтобы коренным образом изменить роль дивана в современных жилых пространствах, сделав его не просто предметом мебели, а центральным элементом домашней жизни.

Секция спален будет посвящена сну, уделив 40 000 кв. метров этому жизненно важному аспекту жизни. Помимо традиционных категорий в ней будут представлены новые сегменты, такие как интеллектуальные решения для сна, экосистемы сна и общественные решения для ухода за пожилыми людьми. Эти инновации подчеркивают растущий интерес потребителей к повышению качества сна и улучшению самочувствия благодаря продуманному дизайну спальни.

Кроме того, международный павильон будет ориентирован на удовлетворение потребностей как международного, так и внутреннего рынка. Здесь будут демонстрироваться мировые мебельные бренды и экспонаты международных участников выставки, обеспечивая точную и эффективную платформу закупок для глобальных покупателей. Работа этой секции направлена на содействие межкультурному обмену и представление разнообразных сценариев стиля жизни, подчеркивая взаимосвязи мирового мебельного рынка.