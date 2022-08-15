Опрос CGTN: 78,34% опрошенных считают, что Китай придал импульс мировой экономике

Согласно опросу, проведенному совместно Аналитическим центром CGTN и Институтом общественного мнения Китайского народного университета, более 78% респондентов из разных стран мира считают, что китайская экономика придала импульс мировому экономическому росту в последнее десятилетие и стала двигателем мировой экономики.

В опросе приняли участие респонденты из развитых стран, таких как США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Сингапур, а также из таких развивающихся стран, как Бразилия, Аргентина, Мексика, Таиланд, Индия, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Нигерия, Кения и ЮАР. Средний возраст опрошенных составил 38,64 лет. Более половины респондентов имеют высшее образование, при этом 54,71% имеют степень бакалавра или выше, из них 15,22% являются магистрами и докторами наук.

Опрос показал, что 91,46% респондентов из Африки высоко оценивают экономические достижения Китая. За ними следуют респонденты из Европы, 81,6% которых считают так же, а респонденты из Северной Америки занимают третье место с 78,09%.

Представители стран, участвующих в инициативе «Один пояс и один путь», высоко оценили экономические достижения Китая. Между тем, 84,02% респондентов из развивающихся стран уверены в силе китайской экономики, что больше, чем в развитых странах.

Упорный труд окупается

Подавляющее большинство респондентов положительно воспринимают китайский народ, при этом 84,42% респондентов в Африке и 71,18% респондентов в Европе считают китайцев трудолюбивыми и целеустремленными.

За последние десять лет валовой внутренний продукт Китая на душу населения вырос с 6100 до более чем 12 000 долларов, что, по мнению 76,65% респондентов, является выдающимся показателем. Более 70% респондентов с пяти континентов считают, что Китай становится богаче.

За последнее десятилетие около 100 миллионов сельских бедняков в Китае вырвались из нищеты, и подавляющее большинство респондентов считают, что две основные причины этого исторического достижения заключаются в том, что экономика Китая сохраняет высокие темпы роста и что китайское руководство решительно движется к достижению своих целей.

В том, что касается быстрого развития технологий в Китае, респондентов больше всего впечатляет развитие сетей 5G, искусственный интеллект и высокоскоростные железные дороги. В Африке на 73,87% респондентов произвело наибольшее впечатление использование в Китае стандарта 5G, а 55,28% респондентов высоко оценивают высокоскоростную железнодорожную магистраль страны. В Европе 52,77% респондентов впечатлены достижениями страны в области искусственного интеллекта.

Многополярный мир

В ходе опроса респондентам также было предложено поделиться своим мнением о будущем мировом порядке. Около 6% людей по всему миру полагают, что в будущем мир будет однополярным с доминированием либо США, либо Китая, в то время как 34%, самая большая группа, считают, что наиболее вероятной перспективой является многополярный мир.

Китайскую концепцию «сообщества с общим будущим», рассматривающую человечество как единое целое и нацеленную на поиск новых путей предотвращения конфронтаций, поддержал 61% опрошенных.

Люди из стран, участвующих в инициативе «Один пояс и один путь», в большей степени согласились с мировоззрением Китая.

В число факторов влияния, которые данная инициатива оказала на соответствующие страны, в ходе опроса чаще всего назывались «совместное использование выгод в области развития» (53%), «расширение международного рынка» (51%), «укрепление базовой инфраструктуры» (44%) и «стимулирование культурного обмена» (43%).

Только 8% опрошенных считают, что их страны подвержены «долговым ловушкам» Китая.

Согласно результатам опроса, большинство поддержало подход Китая к правам человека.

Около 57% опрошенных согласились со следующим утверждением: «Китай всегда подходит к вопросам, связанным с правами человека, реалистично и практично. Права человека не должны быть отделены от реалий и стадий развития той или иной страны. Права на получение средств к существованию и развитие являются самыми базовыми». При этом 26% опрошенных сказали, что они полностью согласны с этим утверждением.