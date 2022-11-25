Организаторы конференции Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей» обнародовали проект программы события

Конференция Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей» «Завтра начинается сегодня» пройдёт 6 декабря 2022 года. В Конференции примут участие женщины-руководители из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, Самары и др. регионов.

Приглашенные гости на конференцию:

Нарочницкая Наталия Алексеевна – президент «Фонда изучения исторической перспективы» (Москва), российский политический деятель, историк и политолог;

Талубаева Людмила Заумовна – сенатор СФ (член попечительского совета в «Ассамблее женщин-руководителей»);

Николай Иванович Рыжков – сенатор СФ (председатель попечительского совета в «Ассамблее женщин-руководителей»);

Мордвинцева Эллада Юрьевна – гендиректор АО «Фирма «ВИТАФАРМА»;

Хохлочева Людмила Львовна – президент ООО «Ассамблея женщин-руководителей», г. Нижний Новгород.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

1. «Проблема воспитания подрастающего поколения в современных социокультурных условиях России» – Мордвинцева Эллада Юрьевна – руководитель Ярославского отделения ООО «Ассамблея женщин-руководителей», гендиректор АО «Фирма «ВИТАФАРМА», Ярославская область.

2. «Роль женщины в семье. Cохранение традиционных семейных ценностей» – Елхина Наталья Евгеньевна – руководитель Московского отделения ООО «Ассамблея женщин-руководителей», г. Москва, владелец агентства Progress Project, г. Москва.

3. «Ценностно и социально-ориентированное воспитание как ресурс развития России» – Яшина Елена Закировна – директор Центра корпоративного развития Самарского государственного экономического университета, г. Самара.

4. «Достойное образование подрастающего поколения – одна из главных задач страны» – Рачевский Ефим Лазаревич – заслуженный учитель Российской Федерации, в 2012 году награжден Почетной грамотой Президента РФ, г. Москва.

5. «Аксиологические вопросы воспитания. Связь времен и поколений» – Соболева Ольга Александровна – заместитель директора школы по учебной работе, г. Санкт-Петербург.

6. «Необходимость постоянного повышения квалификации современной молодежи» – Милютина Ирина Анатольевна – руководитель Татарстанского отделения ООО «Ассамблея женщин-руководителей», руководитель Департамента делового образования и туризма Союза «ТПП РТ», г. Казань, Республика Татарстан.

7. «Здоровые дети – здоровая нация (забота о здоровье подрастающего поколения – одна из основных задач государства)» – Зарипова Эльвира Мансуровна – генеральный директор стоматологических клиник, кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии и имплантологии ИФМиБ К(П)ФУ, г. Казань, Республика Татарстан.

8. «Интернет-сленг. Проблема речевой коммуникации у молодежи» – Шереметьева Надежда Эдуардовна, педагог «Школы радио и телевидения на Шаболовке», владелец школы по речи «Диаграмма голоса», лауреат театральной премии «Золотой Софит», г. Москва.

9. «Единство образовательного и культурного пространства. Мастерская семейных компетенций» – Ильина Александра Валерьевна – генеральный директор ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО».

Конференция Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей» «Завтра начинается сегодня» пройдёт 6 декабря 2022 в 13:00. Конференц-зал ISKRA SPASE, г. Москва, Ленинградский проспект, 35, с1.

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