Остается всего 1 месяц до церемонии награждения международной премии Best Business Awards

Сделать свой бизнес известным и в России, и за рубежом! Привлечь новых клиентов, партнеров, инвесторов! Все это возможно благодаря участию в международной премии для предпринимателей Best Business Awards. До окончания приема заявок осталось около месяца, а церемония награждения победителей состоится 23 ноября в Москве в Golden Palace.

Побороться за главный приз могут участники со всего мира вне зависимости от пола, возраста, национальности и семейного положения. Главное требование – иметь зарегистрированный бизнес. Причем подать заявку могут и фрилансеры, и владельцы компаний. Также к участию допускаются топовые специалисты, которые вносят существенный вклад в развитие бизнеса, например, маркетологи и программисты. Организатор события – Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри: креативный продюсер телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов, телеведущая, стилист Катя Гершуни, прима-балерина, предприниматель Анастасия Исаева, главный редактор журнала Fresh Алена Александрова, главный редактор журнала Trends People Оксана Русланова, Senior Front End Developer в компании Shell Евгений Козак, предприниматель, основатель компании NDCG Алексей Невзоров, эксперт в области IT технологий Владимир Коровин, владелец студии дизайна интерьера Марина Рождественская и другие.

Цель премии – популяризовать малый и средний бизнес, а также укрепить сотрудничество между предпринимателями и бизнес-специалистами из разных стран.

Оргкомитет получил уже более 2000 заявок на получение премии, и среди конкурсантов наметились явные лидеры, которые получили максимальные баллы от всех членов жюри. Ими стали: предприниматель, создатель продюсерского центра OMG! Валерий Глушков, создатель студии архитектуры и дизайна интерьера Никита Журавлев, основатель бренда Danilova Diamonds, эксперт-геммолог по драгоценным камням и алмазному сырью Лилия Данилова, организатор мастермайндов Мила Раймондо, создатель бренда косметики Ольга Акимкина, эксперт по инвестициям в недвижимость Оксана Мацко, психолог для предпринимателей Степан Мартюшев, основатель и президент компании ДИНОМАШИНА — крупнейшего российского производителя аниматроников для парков развлечений Дмитрий Салтанов, владелец автошколы Александр Отто, основатель сети салонов красоты Александра Рублёвская, предприниматель Александра Дерябина и Центр аппаратной коррекции фигуры и косметологии для мужчин и женщин Body Revolution.

Подать заявку на участие в Премии можно до 1 ноября на сайте.