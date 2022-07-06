Перспективное партнерство: Svêt Rovnátek — крупнейшая в мире ортодонтическая клиника — переходит на элайнеры Spark Clear Aligners

Корпорация Ormco, специализирующаяся в области инновационных и высококачественных решений для ортодонтического лечения, только что объявила о новом партнерстве в области лечения с помощью элайнеров: Svêt Rovnátek, крупнейшая ортодонтическая клиника в мире, которая лечит неправильно расположенные зубы только с помощью элайнеров, решила работать исключительно с элайнерами Spark™ Clear Aligners. Контракты были подписаны в мае этого года.

Клинику Svêt Rovnátek открыли в 2015 году в Праге (Чехословакия) Даниэле Мастраччи (Daniele Mastracci) и Матуш Валах (Matúš Valach) — два опытных профессионала стоматологической отрасли. В настоящее время клиника на 8 мест имеет 3 штатных ортодонтов и ежегодно лечит более 4200 пациентов с помощью элайнеров. Благодаря более высокой эффективности и преимуществам для пациентов они полностью отказались от брекетов и с 2018 года работают исключительно с элайнерами.

Наиболее важными причинами перехода на элайнеры Spark™ стали, главным образом, уверенность владельцев в продукции компании Ormco и доверие к ней в сочетании с высоким уровнем обслуживания и отличным качеством элайнеров марки Spark.

«Когда мы узнали, что компания Ormco собирается выпустить на рынок свои элайнеры SparkTM, мы решили присмотреться к ним повнимательнее, поскольку знаем, что Ormco отличается выдающимся качеством продукции и высочайшим уровнем обслуживания», — пояснили Даниэле Мастраччи и Матуш Валах.

Торбен Нильсен (Torben Nielsen), вице-президент компании Ormco Europe, подчеркнул: «Мы очень рады, что благодаря клинике Svêt Rovnátek все больше крупных клиник по всему миру убеждаются в эффективности системы элайнеров Spark™ Clear Aligner. Это подтверждает наше стремление обеспечить нашим клиентам наилучшее качество и особенно высокий уровень инноваций и сервиса».

Элайнеры Spark™ производятся компанией Ormco™, одним из мировых лидеров в области инновационных ортодонтических продуктов с 60-летним опытом работы, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками и высокими стандартами производства. Компания Ormco помогла стоматологам вылечить более 20 миллионов пациентов в более чем 130 странах.

Программное обеспечение Spark Approver разработано для предоставления врачам большего контроля и гибкости, а передовая технология выравнивания марки Spark и материал TruGEN™ обеспечивают более устойчивую фиксацию и лучший контакт с поверхностью зубов*. Кроме того, элайнеры Spark Aligner являются более чистыми и удобными* и менее заметными по сравнению с ведущей маркой элайнеров*. Именно по этой причине 100% пациентов, недавно участвовавших в опросе, заявили о том, что они порекомендовали бы своим друзьям элайнеры Spark Aligners.*