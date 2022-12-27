Первый инновационный класс для детей-предпринимателей появился в Краснодарском крае

Торжественное открытие состоялось в пятницу 23 декабря в МБОУ СОШ № 1 имени А. И. Герцена г. Тимашевск при участии районной администрации. Класс начал работать в рамках всероссийского благотворительного проекта «База» https://fund-club500.ru/, который реализует Фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» и крупнейшее в России закрытое предпринимательское сообщество Club 500. Это восьмой по счету такой класс в РФ и первый в Краснодарском крае. Его школе подарил предприниматель, резидент Club 500 Евгений Львов. Евгений был основателем компании «Сатурн» которая в дальнейшем была переименована в «Везет» и продана «Яндексу», а сейчас является основателем платформы для хранения вещей «Складно».

«Я родился в Тимашевске и учился в этой школе. Затем я открыл свой бизнес в этом городе. Спустя 20 лет моя компания «Сатурн» имела офисы в 120 городах России: от Калининграда до Владивостока, обеспечивая рабочие места для 350 000 человек. Идея сделать такси в городе с населением в 50 000 человек казалась окружающим безумной, но я твёрдо верил, что все ограничения лишь в нашей голове. День за днём, тестировав различные гипотезы для бизнеса, я подтвердил для себя главную гипотезу в жизни: родившись в обычной семье в маленьком городе, закончив общеобразовательную школу, ты можешь добиться успеха. Принимая участие в благотворительном проекте «База» от Club 500, я бы хотел подарить детям возможность убедиться в этом лично», — отметил Евгений Львов.

В рамках проекта «База» дети из обычной муниципальной школы получили полностью отремонтированный и оборудованный современной техникой кабинет информатики, который был создан по дизайнерскому проекту. Парты, стулья, шкафы и пр. сделаны по индивидуальному заказу. В кабинете есть даже небольшая лаундж-зона с диваном и книжными стеллажами.

Также в рамках проекта дети проходят 12-ти недельный курс обучения предпринимательству, на котором изучают не только основы ведения бизнеса, но и развивают креативное мышление, и прокачивают soft skills. Образовательный курс реализуют партнеры проекта detiMBA. Он проводится для учеников 7-11 классов. Для ребят из Тимашевска обучение начнется в феврале 2023 года.

«По результатам обучающего курса проходит демодень. Это выпускной, на котором ребята представляют свои бизнес-проекты. Первый выпуск у нас уже состоялся в мае 2022 года. Там было много достойных проектов. Первое место заняла ученица 8 класса СОШ №7 из г. Тында. У нее был проект по запуску собственной линии ароматических свечей, солей и бомбочек для ванн. Основатель Club 500 Дмитрий Портнягин профинансировал затраты победительницы на изготовление первой партии продукции в рамках бизнес-плана. Сейчас девочка начинает продавать свои товары в социальных сетях и на маркетплейсах и планирует зарабатывать в месяц около 40 тыс. рублей», — рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Проект «База» стартовал в июле 2021 года. Тогда резиденты крупнейшего в России бизнес-сообщества Club 500, в рамках меценатской инициативы, поставили перед собой цель отремонтировать и оборудовать современной техникой 100 школьных классов в самых удаленных уголках России и создать инфраструктуру, способствующую развитию предпринимательских качеств у подрастающего поколения.

В церемонии открытия приняли участие: глава муниципального образования «Тимашевский район» Андрей Палий, начальник районного Управления образования Светлана Проценко и т.д.