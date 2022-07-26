Первый в России Fitness Fest под открытым небом проводит сеть фитнес-клубов DDX

Дорогие фанаты фитнеса! Вы делаете первые шаги в мире спорта или просто любите отлично проводить время? Мы покажем вам, как провести незабываемый день!

Сеть фитнес-клубов DDX приглашает на первый в России Fitness Fest под открытым небом. 30 и 31 июля на стадионе “Метеор” вас ждет праздник лета, спорта и хорошего настроения.

Специальные гости Фестиваля — ваши любимые звезды и эксперты фитнес-индустрии. Наш DDX Fest подарит вам невероятный заряд фитнес-энергии и покажет, что жизнь действительно прекрасна.

На торжественном открытии и закрытии DDX Fest выступят фитнес-блогеры и хэдлайнеры. В концертной программе примут участие 5Sta Family и Джиган. Обязательно посетите Танцевальный фестиваль, который пройдет на главной сцене Фестиваля — победителей ожидают призы, а среди зрителей будет проведен розыгрыш подарков.

Вместе с вами DDX Fitness планирует установить новое достижение для Книги рекордов России по самому массовому BodyCombat. Более двухсот человек станут частью истории — рекорд будет зафиксирован представителем Книги рекордов.

Зона групповых программ представит все, что вы хотели знать о фитнесе, но боялись спросить. Cycle MyRide, Jumping fitness, DDX Athletic, BodyCombat, Tone, Grit Cardio, Functional, Зумба, Sh’bam, Barre, Body Jam, Stretching, Animal Flow, Йога, BodyBalance и даже Гвоздестояние — здесь каждый найдет для себя активность в зависимости от подготовки или попробует перейти на новый уровень.

В Зоне спортивных турниров вас ждет кроссфит, строгий подъем на бицепс, народный жим, армспорт и перетягивание каната — пора открывать новые горизонты силы и выносливости!

В Зоне “Ниндзя-гонка” вы можете стать участником реалити-шоу, где покажете ловкость и бесстрашие. Битва на водяных бластерах, преодоление полосы препятствий, покорение скалодром-стены — в гонке могут принять участие все желающие, уровень подготовки не имеет значения. Ниндзя-победителей ждут суперпризы.

Для детей старше 6 лет открыто специальное пространство. Прыгайте на батутах, примеряйте новый образ с аквагримом, проходите творческий мастер-класс и участвуйте в научном шоу “Наукомания”. Студия “Ералаш” проведет кастинг для маленьких фанатов кино, а после можно отдохнуть на площадке подвижных игр и узнать, во что играют сверстники по всему миру.

Специально для взрослых DDX Fitnes представляет Зону для творчества. Там вы сразитесь в настолки от “Игроведа”, пройдете мастер-классы и заглянете на образовательные площадки.

Для романтиков DDX FITNESS создала Зону знакомств “DDX влюбляет” — пространство для общения. У вас есть все шансы встретить свою любовь, завести новых друзей и просто позитивно провести время.

Продолжить знакомство можно в зонах, которые дарит вам сеть мужских парикмахерских «BarbarossA». Обязательно стоит поучаствовать в мастер-классах по уходу за собой и заглянуть в огромное VR-пространство, чтобы поиграть в игры со свободным перемещением.

Ждем Вас 30 и 31 июля c 11:00 до 20:00 на стадионе «Метеор» (рядом с метро “Парк Победы”).

Клиенты сети фитнес-клубов DDX Fitness посещают Фестиваль бесплатно по пригласительному билету, который вы найдете на сайте. На сайт можно перейти, отсканировав QR-код — он есть на каждом ресепшне наших клубов DDX.

Для детей от шести до пятнадцати лет вход на фест DDX FITNESS свободный, дети младше шести на фестиваль не допускаются по причинам соблюдения мер безопасности, надеемся на ваше понимание.

Гости, которые пока не стали клиентами DDX FITNESS, могут приобрести билет на Фест на сайте (https://ddx-fest.ru/#ticket) по фиксированной цене.

Билет служит 100% скидкой на вступительный платеж в любом клубе сети DDX Fitness. Скидку можно получить как на Фестивале, так и на ресепшне любого понравившегося вам клуба DDX FITNESS c 15 июля по 3 августа.

(Подробности мероприятия и правила поведения на фестивале читайте на официальном сайте фестиваля: www.ddx-fest.ru).