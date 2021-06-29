Платформа PROмастерство поможет овладеть профессией экскурсовода

В советские времена экскурсоводами становились историки, искусствоведы, педагоги. Сегодня получить эту интересную профессию можно в вузе: институты стали набирать абитуриентов на соответствующее направление. Но многие люди, уже имеющие любимую специальность, хотят попробовать себя в качестве гида. С чего начать, как правильно составлять маршруты, какие нюансы надо учитывать в работе, теперь можно узнать онлайн. И фактически поменять профессию с помощью специальной платформы https://promasterstvo.ru , организованной при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Не секрет, что для овладения некоторыми специальностями не требуется многолетнего обучения. Да и рекрутеры отмечают, что в наши дни диплом о получении высшего образования не является залогом получения хорошей работы. Можно постичь основы мастерства с помощью опытных наставников, а потом нарабатывать собственный опыт. На этом и построена работа этого сайта.

Для социального проекта PROмастерство, который помогает бесплатно овладеть профессией с нуля, привлекли экспертов и наставников из разных областей. Специалист по аква-гриму, автор контента для социальных сетей, кондитер и представители многих других специальностей поделились опытом и секретами профессии.

На сайте размещены видеолекции специалистов, доступ к которым не ограничен. Один из экспертов — Михаил Бутовский, гид-экскурсовод. А по образованию он инженер-математик, что лишний раз подтверждает: для смены профессии нужно желание и упорство, а диплом – далеко не самое главное. Сначала Михаил работал по специальности, но потом решил посвятить себя делу, привлекавшему его не меньше точных наук. Он стал одним из основателей компании Aquest, занимающейся интерактивными образовательными городскими квестами. В этой сфере он работает и сейчас.

Лекции Михаила, размещенные на сайте promasterstvo.ru, посвящены не только собственно работе гида: как составить и интересно провести экскурсию. Эксперт рассказывает о правовом регулировании деятельности, о том, какая техника может помочь в работе, как построить экскурсию в игровой форме, как организовать собственный бизнес. Все материалы находятся в свободном доступе.

Бесплатное онлайн-образование имеет ряд неоспоримых плюсов:

позволяет определиться, насколько выбранное направление в принципе интересно для дальнейшего овладения;

помогает овладеть азами новой профессии, чтобы дальше развиваться в выбранном направлении;

экономит не только средства, но и время: вы не «привязаны» к времени чтения лекций и сессий с преподавателем;

дает возможность воспользоваться уникальным личным опытом экспертов, многие из которых также овладевали выбранной профессией сами.

Период пандемии заставил нас многое переоценить, в том числе и подход к профессии и обучению. Если вы готовы сделать шаг к новой жизни и новой специальности, проект PROмастерство станет отличной стартовой площадкой для развития новых навыков.