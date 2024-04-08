По инициативе ООО «Транснефть – Балтика» школьники из регионов побывали в РГУ нефти и газа им. Губкина

Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина посетили более 20 школьников в ходе профориентационной поездки, организованной ООО «Транснефть – Балтика».

Ученики 9–10 классов из Новгородской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга приехали в Москву на День открытых дверей Губкинского университета. Они приняли участие в экскурсии по учреждению и получили необходимую информацию о специальностях, которые здесь можно освоить в рамках целевого обучения.

Столичный вуз сотрудничает с ООО «Транснефть – Балтика» на протяжении многих лет. Здесь студентов обучают востребованным в компании специальностям по целевым направлениям, осуществляют программы производственной и преддипломной практики, предоставляя студентам возможность получить необходимый опыт и расширить практические знания на производственных объектах предприятия.

Для ребят также устроили посещение головного офиса ПАО «Транснефть» в башне «Эволюция», музея компании, продемонстрировали работу Центрального диспетчерского пункта, отслеживающего в режиме онлайн функционирование всех магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.

В программу поездки также была включена экскурсия на международную выставку-форум «Россия».

Профориентационной работой среди школьников ООО «Транснефть – Балтика» занимается постоянно. Для старшеклассников проводятся специальные уроки, на которых рассказывают о том, какие специалисты нужны компании, где можно получить необходимую профессию по целевому набору, какие перспективы ждут будущих сотрудников, а также знакомят с задачами, стоящими перед организациями системы «Транснефть», особенностями работы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Регулярно организуются экскурсии на нефтеперекачивающие станции предприятия.