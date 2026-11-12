Компания Lean Focus объявила о создании подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Компания Lean Focus объявила о создании подразделения Lean Focus Asia Pacific, которое будет оказывать поддержку организациям в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также Океании. Открытие нового подразделения предоставит компаниям, ведущим деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), прямой доступ к высококвалифицированным специалистам-практикам, работающим непосредственно на этих рынках.

С выходом в Азиатско-Тихоокеанский регион Lean Focus теперь применяет единую систему управления бизнесом в четырех регионах: Lean Focus North America, Lean Focus Europe, Lean Focus Nordic и Lean Focus Asia Pacific. Клиенты смогут использовать систему Lean Focus Business System непосредственно на своих производственных площадках и в рабочих коллективах, при этом руководство регионального подразделения будет напрямую координировать работу с действующими партнерами Lean Focus и их головными офисами.

Lean Focus Asia Pacific предоставляет доступ к полному спектру возможностей компании, включая управление операционной деятельностью и цепочками поставок, инновации и развитие бизнеса, развитие управленческих навыков, формирование кадрового потенциала и поддержку прямых инвестиций. Независимо от того, стремится ли клиент повысить эффективность поставок, высвободить денежные средства, связанные в товарно-материальных запасах, нарастить производственные мощности или укрепить управленческое звено, Lean Focus исходит из приоритетных бизнес-задач клиента и работает вместе с ним для достижения измеримых результатов. Этот подход сочетает практическое применение методов кайдзен (бережливого производства) с регулярными управленческими процедурами и наращиванием потенциала, необходимыми для поддержания достигнутого уровня совершенствования.

Новое подразделение возглавляет Тим Ниванд (Tim Niewand), вице-президент и управляющий директор Lean Focus Asia Pacific. Пройдя обучение у бывших руководителей заводов Toyota и специалистов, возглавлявших внедрение Danaher Business System, Ниванд организовал и провел более 100 мероприятий по методологии кайдзен в 25 компаниях из 10 стран.

«Компании, работающие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотят видеть улучшения в реальных результатах своей деятельности, а не только в отчетах, — заявил Ниванд. — Наша задача — сотрудничать с их руководителями и нашей международной командой, чтобы превращать бизнес-приоритеты в целенаправленные действия непосредственно на местах и развивать компетенции, позволяющие сохранять достигнутые результаты».