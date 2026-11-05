AlphaESS укрепляет свое присутствие в области хранения энергии в Адриатическом регионе на выставке «Зеленая энергия 2026»

Компания AlphaESS продемонстрировала решения для хранения энергии в жилых, коммерческих и промышленных помещениях, а также в коммунальном масштабе на выставке Green Energy Fair 2026, состоявшейся 28–29 октября в Arena Zagreb, подчеркнув растущее присутствие компании в Адриатическом регионе.

Расширение зоны хранения энергии в Адриатическом регионе

Движимый развивающейся энергетической политикой, растущим внедрением солнечной энергии и спросом на гибкость сети, Адриатический регион становится многообещающим рынком для хранения энергии.

Компания AlphaESS установила более 300 систем TB125 (125 кВт / 261 кВтч) в Хорватии, Словении и Боснии и Герцеговине, что составляет более 80 МВтч совокупной емкости хранения. Только в Хорватии в 2026 году было поставлено более 100 единиц TB125, в основном для проектов частотного регулирования, что демонстрирует растущую роль аккумуляторных батарей в поддержании стабильности сети и создании новых возможностей для получения доходов.

Эти достижения отражают установившееся региональное присутствие AlphaESS и растущие возможности в предоставлении решений для хранения энергии, адаптированных к потребностям местного рынка.

Комплексные решения по хранению энергии для различных применений

На выставке компания AlphaESS представила решения, направленные на удовлетворение энергетических потребностей от отдельных домохозяйств до крупномасштабной энергетической инфраструктуры.

Для жилых помещений компания AlphaESS представила модели SMILE-G3-S6 и SMILE-G3-T10, предлагающие гибкие однофазные и трехфазные решения. Благодаря интеллектуальному управлению энергопотреблением, расширяемой емкости батареи и надежному резервному питанию эти системы помогают домовладельцам максимизировать собственное потребление солнечной энергии, оптимизировать расходы на электроэнергию и удовлетворять растущие потребности домашних хозяйств в энергии.

Для жилых, промышленных и коммерческих объектов компания AlphaESS продемонстрировала проверенное решение TB125 и представила свой новый STORION-LC-TB150 в Хорватии. Благодаря двойному жидкостному охлаждению для аккумуляторов и ПК TB150 обеспечивает эффективность 91,7% в оба конца, изменение температуры ≤3°C и шум ≤65 дБ(А). Имея на 20% больше мощности и на 230 МВтч больше прогнозируемого срока службы, чем сопоставимые системы, решение сочетает в себе превосходную производительность с многослойной защитой безопасности.

Для применений коммунального масштаба компания AlphaESS представила свой комплексный портфель крупномасштабных накопителей энергии, продемонстрировав свои возможности в области интеграции возобновляемых источников энергии и гибкости сети. Изюминкой стал запуск нового Aster 6260, предлагающего более высокую плотность энергии. Благодаря проверенным решениям «под ключ» AlphaESS поддерживает различные требования проекта с масштабируемыми, надежными системами хранения энергии.

Укрепление региональных партнерств для долгосрочного роста

Помимо аппаратного обеспечения, собственная система управления энергопотреблением (EMS) и облачная платформа AlphaESS обеспечивают интеллектуальную оптимизацию энергопотребления и эффективную работу системы. Опираясь на свое европейское присутствие с 2015 года, AlphaESS также предоставляет региональным партнерам техническую подготовку, руководство по установке и послепродажную поддержку.

Основываясь на своих установленных проектных возможностях и комплексных решениях, компания AlphaESS по-прежнему привержена укреплению партнерских отношений и ускорению внедрения систем хранения энергии в Адриатическом регионе.