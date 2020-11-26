Подведены итоги главного фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город-2020»

В этом году фестиваль, который проводится по инициативе и при поддержке главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, прошел уже в пятый раз и объединил более 3 тысяч студентов архитектурных вузов. «Открытый город» с самого начала задумывался как открытая неформальная площадка, где встречаются и обмениваются опытом разные заинтересованные стороны – учителя и ученики, опытные маститые архитекторы, состоявшиеся бюро и начинающие специалисты, девелоперы и городские институты. Обмен знаниями, мнениями и творческой энергией предполагался по всем направлениям, и эта идея в очередной раз доказала свою жизнеспособность.

Благодаря онлайн-формату в этом году в фестивале, организованном Москомархитектурой, приняли участие студенты не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Самары, Перми. Более 300 заявок было подано на участие в воркшопах и конкурсах фестиваля. С апреля по октябрь было проведено 6 воркшопов, 9 онлайн- и оффлайн дискуссий.

Темой этого года стала «Устойчивая архитектура и градостроительство в условиях нестабильного мира, природных катастроф и растущих мегаполисов».

Мероприятия «Открытого города» освещали центральную тему фестиваля в разных ракурсах и аспектах — от big data и зеленого строительства до гейм-дизайна, работы с культурным наследием и адаптации городов к изменениям.

Исследования и дискуссии

Исследование, проведенное в рамках «Открытого города», было посвящено городской устойчивости. Анастасия Железнова, основатель лаборатории городских исследований и брендинга Studio Moscow, Петр Образцов, архитектор французского бюро Bouchaud Architectes, и Татьяна Орешкова, консультант по устойчивому развитию, магистр AMD Berlin, представили лучшие мировые примеры эко-кварталов и городских «зеленых» стратегий. Анализ открытых данных и локальных вызовов стали основой для рекомендаций по созданию стратегии устойчивого развития для Москвы. Направления, на которых, по мнению авторов исследования, стоит сфокусироваться городу — повышение уровня осведомленности горожан о городских проблемах, создание образовательных программ по устойчивому развитию и введение методики оценки экологического следа и эко-эффективности для проектов зданий и городского благоустройства.

В ходе онлайн-дискуссии «Like a Nature» российские и иностранные эксперты в области ландшафтной архитектуры, урбанистики и городской экологии обсудили, как закон и государство должны стимулировать жителей и девелоперов к сохранению и развитию природных оазисов в зонах застройки и сколько на самом деле стоит природа в городе.

Воркшопы. Ключи от города будущего: экологичность, резилентность, автономность, связность, открытость, технологичность

Поиску решений для перенастройки города из потребителя ресурсов в систему циркулярной экономики, устойчивых связей и процессов были посвящены и воркшопы, проходившие в рамках «Открытого города». Кураторы — Институт Генплана Москвы, архитектурные бюро ABD Architects, ARTEZA, ASADOV, Kleinewelt Architekten, Wowhaus – и участники воркшопов попытались ответить на вопрос: из какой логики сегодня должен действовать архитектор, проектируя объекты и целые города, — логики изобилия или ограниченности ресурсов?

Второе оказалось ближе всего идее воркшопа Recycle Arch бюро WOWHAUS. Привлечь внимание к проблеме строительных отходов и возобновляемых ресурсов решено было созданием интерактивной инсталляции «Мусорная Золушка». По замыслу участников воркшопа, этот проект, который планировалось реализовать к выставке «Открытого города», показал бы объем проблемы и то, что решить ее в одиночку невозможно: должны включиться все и шаг за шагом, гранула за гранулой мусор бы постепенно исчез с лица Москвы.

Фантазийные, но остроумные идеи по адаптации городских объектов к природным и социальным катаклизмам предложили участники воркшопа ABD Architects. В частности, проект модуля, в котором сразу заложены 4 функции: кафе, музея, приюта и склада. Весь необходимый функционал – от столов со скамейками (кафе) до полок (музей) – прикреплен к вращающемуся объему, который достаточно просто провернуть в нужный момент, чтобы изменить назначение и наполнение пространства.

Связности зеленых прогулочных маршрутов и проработке проблемных зон в долине реки Яуза был посвящен воркшоп Института Генплана Москвы. Студентами были предложены решения, как открыть для сквозного движения территорию Ростокинской фабрики, включив ее в ткань города, как обыграть небезопасные пространства под мостами или рустованные бетонные заборы ПО2: либо спрятав их за растительностью и покрыв «зелеными граффити», либо наоборот подчеркнув ярким цветом и артом.

Заборы и «стыки территорий» современной Москвы стали объектом воркшопа компании ARTEZA. Проанализировав структуру и потенциал территорий закрытых социальных объектов, студенты попыталась разрушить границы между объектами и городом, не обособляя их, а включая в городскую ткань.

Семь автономных и непохожих друг на друга микрогородов для жизни, работы и творчества предложили участники воркшопа бюро ASADOV. Одним из самых ярких стал Memory City — плавучий город-память на месте затопленной при создании Рыбинского водохранилища Мологи, который на манер юго-восточных азиатских городов дрейфует на воде: с рынками, домами, маяком, своими силуэтами и месторасположением отсылающими к истории.

Самым фантазийным, отменившим законы и ограничения физического мира, стал воркшоп бюро Kleinewelt Artchitekten. Участники исходили из того, что все в нашем мире постоянно меняется. То, что сегодня кажется константой, в будущем, возможно, не будет существовать. Поэтому в их идеальных городах можно телепортироваться, иметь внутри города черную дыру и перемещаться сквозь пространство и время.

Новый формат

Закрытие музеев из-за пандемии помещало планам устроить выставку проектов, созданных участниками воркшопов, поэтому защита проектов и награждение победителей проходили в формате прямой трансляции из Музея архитектуры. Зрители, эксперты и часть жюри наблюдали за защитой в открытой онлайн-трансляции на Youtube-канале OpenCityFest2020.

В онлайн-формате прошли также традиционные Portfolio Review и заседание Архсовета Москвы, на которых были представлены лучшие студенческие портфолио и дипломные работы выпуска 2020 года. Темы, выбранные для дипломных работ, варьируются от реконструкции городского рынка в армянском городе Гюмри, создания музея башкирского ковроткачества и центра для беженцев на границе Мексики и США до рефлексий над архитектурным воплощением философских, религиозных и биологических концептов бессмертия и переосмысления понятия красоты.

Эксперты и жюри

В экспертный совет фестиваля в этом году вошли: главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, Ирина Кузнецова (Москомархитектура), Юлий Борисов (UNK projects), Елена Гонсалес (МАРШ Лаб), Александр Цимайло, Николай Ляшенко и Ольга Сытник («Цимайло, Ляшенко и партнеры»), Юлия Бурдова (Buromoscow), Михаил Бейлин (CitizenStudio), Антон Бондаренко (APEX), Рубен Аракелян (WALL), Юлия Ардабьевская (SAGA), Анастасия Железнова (StudioMoscow), а также Иван Колманок (AI-architects); Виктория Раубо и Елена Струговец (APEX); Мария Покровская (МАРШ); Мария Могилевцева-Головина («Сити XXI век»).

Победители

Победителями фестиваля по итогам защиты воркшопов стали Ксения Королева из УГАХУ (воркшопы ASADOV и Kleinewelt), Анна Егорчева и Екатерина Смирнова, МАрхИ (Kleinewelt), Елена Тюдина, НИУ МГСУ (ASADOV), Валерия Мастюкова, СПбГАСУ (Arteza), Алена Цыганова, НИУ МГСУ, Дарья Копылова и Елена Скакунова, МАрхИ (воркшоп НИИ Генплана).

Победители по итогам Портфолио-ревью — Елизавета Абдуллаева и Дарья Гридина, МАрхИ.

Лучшими дипломами выпуска 2020 признана совместная работа Анастасии Сибгатуллиной и Алексея Устинова, МАрхИ.

Победителей наградили образовательной поездкой в Краснодарский край, которая стала возможной благодаря поддержке официальных партнеров фестиваля – девелоперской компании «Сити-XXI век» и проектного бюро APEX.

Секреты успеха

Онлайн-марафон «Свое бюро», прошедший во второй день фестиваля, представил 15 молодых архитектурных практик.Успешные молодые архитекторы — Liphart Architects, Orchestra.Design, dot.bureau, А2М, аЗОН, Cedra, NZ Group, «Проектная группа 8», Vosduh, WE Architects, «Схема», «Планета 9», BuroZavod, MAParchitects, KET бюро – продемонстрировали широкий спектр интересов и областей приложения творческих сил, рассказали о своем становлении в профессии и источниках вдохновения.

К примеру, Семен Липгарт, автор таких масштабных проектов, как жилая триумфальная арка и ЖК «Ренессанс» в Санкт-Петербурге, находит вдохновение архитектурных фантазиях 20-30х годов прошлого века. Творческая переработка и переосмысление их стала основой узнаваемого стиля бюро Liphart Architects.

А Дмитрий Смирнов, сооснователь «Проектного бюро 8», вместе с Надеждой Снигиревой открыл, по сути, новую профессию в России – специалист по соучаствующему проектированию. Начав с небольших проектов средового активизма, сейчас у ребят в портфолио более 60 городов и более 200 проектов развития комфортной среды.

Любовь к театральному пространству у Натальи Зайченко (бюро NZ Group) вылилась в проектирование форумов, выставок и других мероприятий. Среди удачных образцов ее «интерьерного урбанизма» — фестиваль “Интермузей” в Манеже, выставка Сикорского на ВДНХ, Форум стратегических инициатив, выставка Давида Бурлюка в Музее русского импрессионизма.

По мнению участников онлайн-марафона, молодое бюро как можно чаще должно участвовать в профессиональных конкурсах, уметь разговаривать с главами территорий, с профессионалами, с простыми жителями, тщательно формировать портфолио, оттачивать стиль, учиться у более опытных коллег. Залог последующего успеха — способность реагировать на изменение экономической ситуации, гибкость, умение сменить формат, масштаб.

Паблик-ток с главным архитектором Москвы

Городская гибкость и городская устойчивость стали предметом дискуссии, завершившей фестиваль. Главный архитектор Москвы, куратор фестиваля Сергей Кузнецов, руководитель архитектурной мастерской бюро APEX Антон Бондаренко и заместитель главного редактора FORBES Russia Анастасия Карпова обсудили взаимные ожидания Москвы и москвичей: какие привычки предстоит выработать горожанам, чтобы самим быть «устойчивыми» и адаптивными к неизбежным и стремительным изменениям и интенсивному росту.

Записи всех мероприятий фестиваля доступны на YouTube, подробная программа – https://opencityfest.ru/

Официальные партнеры фестиваля – проектное бюро APEX и девелоперская компания «Сити XXI век».

Информационные партнеры фестиваля – Архи.ру, РИА Недвижимость, Architime.ru, Tatlin, «Проект Россия», ROOMBLE, DesignNews, «Строительная газета».

Программная дирекция фестиваля – коммуникационное агентство «Правила общения».

Фестиваль «Открытый город» проводится Москомархитектурой с 2016 года. Сегодня это крупнейший некоммерческий проект в сфере архитектурного и градостроительного образования и карьеры, включающий лекции, воркшопы, экскурсии, офлайн- и онлайн-дискуссии, конкурсы для студентов архитектурных ВУЗов и молодых профессионалов. За 5 лет в нем приняли участие более 8 000 человек из Москвы, а также Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары и других городов России.