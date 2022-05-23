Поездка и Восхождение на гору

Восхождение на гору Моисея — очень интересная, но, пожалуй, одна из самых сложных по физическим нагрузкам экскурсий, предлагаемых в Египте.

Если же вы путешествуете на юге России, то рекомендуем совершить восхождение на Оштен.

Гора Моисея — это место, где Моисей получил 10 скрижалей с заповедями. Это вторая по высоте гора Синайского полуострова.

На гору Моисея ведут две дороги: старая и новая. Старая — это 3500 ступеней, выстроенных монахом в VI веке. Новая — это прямая дорога в гору протяженность 5 км и подъем в 750 ступенек.

Обычно, гиды предлагают подниматься на гору по новой дороге (старая считается более сложной), а обратно — по желанию туристов.

На горе Моисея принято встречать рассвет, желательно — с молитвой и покаянием. По преданию, именно на этой горе Господь на рассвете снимает с человека все его грехи. Видимо поэтому сюда съезжаются паломники со всего мира, причем разного вероисповедания.

Экскурсии на гору Моисея начинаются вечером

Человек средней физической подготовки поднимается на вершину часа за три. Так что, собираясь на гору, оцените свои физические возможности. Если же вы сомневаетесь в своих силах (возраст, здоровье, или еще какие причины), то можно большую часть подъема совершить верхом на верблюде. Внизу погонщики предлагают эту услугу за $10, выше — дороже. Но, в любом случае, последний участок пути по ступеням придется пройти пешком. Но все туристы, побывавшие на горе, сходятся в одном — не смотря на сложность подъема, захватывающие впечатления от рассвета и удовольствие от того, что совершил этот подъем, перекрывают все затраченные усилия.

Кстати, отправляясь на гору Моисея, следует захватить с собой теплую одежду и закрытую обувь. Ведь на вершине горы даже в самую жаркую погоду температура воздуха ночью — от 0 до 3. Если же теплой одежды нет, то можно взять на прокат плед за $5. Конечно, чистота этих пледов — очень сомнительна, но зато холод не помешает вам насладиться восходом солнца в этом историческом и святом месте.

Чаще всего эта экскурсия также включает в себя и посещение монастыря Святой Екатерины, ведь он находится практически у подножия горы Моисея. Причем, стоит эта объединенная экскурсия всего на $10 долларов дороже.