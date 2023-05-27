Пользователям «Р7-Офис» доступны готовые шаблоны в редакторе презентаций

Как выяснилось, шаблоны презентаций в «Р7-Офис» действительно есть.

При создании презентаций пользователи часто пользуются шаблонами. Редактор презентаций «Р7-Офис» также предлагает несколько готовых шаблонов на выбор.

Расположены они на панели инструментов в правом верхнем углу. Для того, чтобы открыть полный список шаблонов, нужно нажать на крайнюю правую стрелочку вниз. Также при желании можно поменять цвет любого из шаблонов. Для этого нужно слева от шаблонов выбрать функцию «Изменение цветовой схемы» и выбрать нужные цвета.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.