Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое

На портале можно совершить виртуальные туры по историческим зданиям города, записаться на пешеходные экскурсии и узнать о популярных тематических маршрутах по Москве.

Посещаемость портала «Узнай Москву» за 2023 год выросла практически в два раза по сравнению с 2022-м: к нему обратились почти три миллиона раз. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Жители и гости столицы искали информацию о знаковых зданиях города, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах и интересовались биографиями известных личностей.

«Чаще всего — более миллиона раз — пользователи обращались к разделу “Здания”. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице. Она включает более 260 вариантов прогулок, составленных при участии краеведов, писателей и журналистов», — рассказала Наталья Сергунина.

В минувшем году проекту исполнилось 10 лет. Вице-мэр отметила, что за это время небольшой информационный сайт, посвященный объектам культурного наследия, расположенным в центре столицы, превратился в полноценный цифровой путеводитель. Им пользуются не только гости города, но и москвичи.

Посетителям портала «Узнай Москву» доступны разные возможности. Так, виртуальные туры позволяют заглянуть внутрь тех зданий, доступ куда обычно ограничен. Среди них, например, посольские особняки.

На страницах онлайн-гида можно записаться на экскурсии по историческим объектам и зарегистрироваться в качестве участника ежегодного краеведческого диктанта «Московский код». В разделе «Афиша» регулярно публикуется информация о мероприятиях в городских музеях, библиотеках и культурных центрах.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Сегодня на сайте и в мобильном приложении можно найти более 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,2 тысячи зданий, свыше 700 памятников и 485 исторических мест, а также прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана со столицей.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».