Представлено новое наименование и логотип ассортимента продукции Nippon Electric Glass из щелочестойкого стекловолокна 

Компания Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG), штаб-квартира которой находится в городе Оцу, Япония, объявила о новом наименовании и логотипе своей линейки продукции из щелочестойкого стекловолокна (ARG Fiber). Это означает новый этап в более чем 40-летней истории бренда ARG Fiber, который за это время внес вклад во многие архитектурные и инженерно-строительные проекты.

Наименование WizARG (TM) происходит от «Wizard» и «ARG Fiber». Оно передает смысл свободы чудесного творчества. Компания NEG будет и дальше защищать творчество и ценность архитектуры, гражданского строительства и широкого спектра других скульптурных сооружений по всему миру.

Более 40 лет материалы WizARG (TM) широко используются в жилищном и гражданском строительстве. Материалы WizARG (TM) содержат высокий процент диоксида циркония, что повышает их устойчивость к щелочам, присутствующим в цементных композитах. Для метода набрызга компания NEG может предоставить оптимальные спецификации, разработанные компаниями-партнерами.

Компания NEG занимается производством и продажей материалов ARG Fiber уже более 40 лет. Кроме того, компания NEG будет активно расширять свое присутствие на мировом рынке, обеспечивая качество и надежность продукции для клиентов по всему миру.