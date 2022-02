Преимущества школы ONE! International School смогут оценить будущие ученики и их родители

В школе ONE! International School на Хорошевке 27 февраля состоится День открытых дверей ONE!. В рамках мероприятия будущие школьники и их родители смогут познакомиться со школой, узнать об образовательном стандарте ONE!, академической программе, возможностях дополнительного образования, пообщаться с учителями и увидеть современные интерьеры, оборудование и оснащение. Будущие школьники смогут «примерить» школу на себя, поучаствовав в интересных и познавательных играх и мастер-классах от профессиональных педагогов ONE!.

Одним из ключевых параметров при выборе школы является, конечно, образовательная программа. Основная цель образовательного стандарта ONE! International School — сформировать у учеников знания и умения, которые соответствуют требованиям времени. Для этого недостаточно просто подготовить выпускников школы к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы в соответствии с проходным баллом. Учителя школы решают амбициозную и сложную задачу: дать школьникам такое образование, которое позволит им поступить в топ-50 университетов мира или трудоустроиться по окончании школы в ведущие российские и зарубежные технологические компании. Ключевыми преимуществами стандарта являются профильность и адаптированность под образовательные потребности, ресурсы и интересы учащихся.

Реализация образовательной программы осуществляется через ключевые профильные направления. Первым из них является Digital — углубленное изучение математики и информатики. Усложнения уровня программы реализуются через освоение курсов «Теория вероятности», Frontend, «Решение олимпиадных задач», «ТРИЗ», а также прикладных программ сложного уровня программирования.

Следующее направление — International — ориентировано на интенсивное и глубокое изучение английского языка с регулярной сертификацией по международному стандарту и шкале (CEFR) YLE Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE. В рамках программы уровень знаний регулярно оценивается на Кембриджских экзаменах соответствующих уровней. Преподавание ведется по самым передовым учебникам издательства Macmillan Education «Give me five» в начальной и «Gateway» в основных школах.

Третье направление — Design&Technologies, помимо классической академической программы ориентировано на развитие знаний и навыков дизайна.

По всем трем направлениям ученики школы показывают стабильно высокие результаты на внешних олимпиадах.

Выбор одного из трех направлений обучения происходит на основе результатов тестирования академических знаний и компетенций и учитывает склонности учеников.

Ключевой особенностью школ ONE! является развитие 12 универсальных компетентностей — сочетания знаний, навыков и деятельностных установок, которые использует человек в учебе, жизни и работе. Фиксированный набор предметных знаний по академической программе необходим, но недостаточен для успешного будущего ребенка. Помимо владения знанием, человек должен уметь быть гибким, воспринимать и оценивать новую информацию, постоянно самостоятельно учиться в постоянно меняющемся мире.

Также заслуживает большого внимания авторский курс предпринимательства. В рамках учебной программы ребята в командах генерируют идеи, формируют ценностные предложения, исследуют рынок, разрабатывают концепции и в результате формируют настоящие предпринимательские продукты. В игровой форме ученики с энтузиазмом и воодушевлением осваивают новые знания. Курс с успехом помогает решить извечную задачу образования “как сделать так, чтобы ребенок захотел учиться”.

Усиливать и развивать знания и навыки помогают тематические междисциплинарные блоки, которые проводятся в школах ONE! в течение всего учебного года. Они способствуют глубокой проработке важных для общества и личности компетентностей, органично дополняют академическую программу. Каждый из блоков геймифицирован и включает в себя ряд мероприятий и тематических заданий, которые ребята выполняют индивидуально или в группах.

С высокими требованиями академического развития органично сочетается непринужденная, дружественная атмосфера в школе. Она помогает учиться более эффективно. «Наша программа адаптирована под разный уровень базовой подготовки, у ребят есть возможность выбора и настройки индивидуального расписания. Это действительно продвинутый уровень, но потери мотивации и перенапряжения не будет, так как для ребят созданы условия и обеспечена поддержка неравнодушных людей, — отмечает основатель ONE! International School Максим Натапов. — Главное в успешном обучении — люди, которые находятся рядом с учениками, современные подходы, мастерство и эмпатия педагогов. Мы стремимся собрать именно такую команду разделяющих наши ценности и готовых менять мир вместе с нашими студентами педагогов. Мы стремимся к тому, чтобы все дети были вовлечены в образовательный процесс, чтобы они учились самостоятельно думать, решать поставленные задачи, творчески подходить к обучению. Мы хотим быть не просто «модной частной школой», а той средой, которая дает ученикам глубокие академические знания, подкрепленные необходимыми для успеха в динамично меняющемся мире компетенциями. День открытых дверей позволяет будущим ученикам и их родителям по-настоящему погрузиться в атмосферу школы и сделать осознанный выбор».

***

ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.