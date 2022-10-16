Продажи автомобилей GWM, работающих на новых источниках энергии, выросли на 14%

Согласно опубликованным 10 октября последним данным о продажах GWM, общее число автомобилей на новых источниках энергии, проданных за период с января по сентябрь, достигло 96 916, увеличившись на 14,31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на повышение конкурентоспособности компании на рынке автомобилей, работающих на новых источниках энергии.

GWM New Energy Vehicles See Up to 14% YoY, More New Models for Global Market

Компания GWM представила ряд новых продуктов с электроприводами HEV, PHEV и EV и добилась прорыва на мировом рынке.

В частности, бренд HAVAL выпустил ряд гибридных моделей, среди которых H6 PHEV и H6 HEV показывают выдающиеся показатели продаж.

Модель HAVAL H6 PHEV была недавно официально запущена в Китае и Таиланде. При старте продаж в Таиланде на эту модель было размещено 1000 заказов всего за 40 минут.

Автомобиль HAVAL H6 PHEV, оснащенный двигателем 1.5GDIT и лучшей на мировом рынке двухскоростной гибридной трансмиссией (DHT), может автоматически переключаться в наиболее подходящий режим для конкретного сценария вождения, например, электрический или гибридный, при сохранении баланса между мощностью и расходом топлива.

После тест-драйва авторитетный автомобильный сайт в Китае Autohome написал: «Система переключения передач HAVAL H6 PHEV работает очень плавно, без малейшего ощущения паузы или толчка. Когда автомобиль достигает высокого диапазона скоростей при поддержке двигателя с турбонаддувом, продолжается мощное и устойчивое ускорение».

Гибридная модель HAVAL H6 была выпущена на различных рынках, включая Таиланд, Австралию и ЮАР, и прекрасно показала себя на них.

Входящий в состав GWM бренд ORA, занимающийся исключительно электромобилями, также добился превосходных показателей продаж. Согласно данным о продажах, опубликованным компанией, в период с января по сентябрь этого года по всему миру было продано 84 721 автомобиль марки ORA. Согласно статистике Autolife Thailand, с января по август этого года модель ORA GOOD CAT, также известная как FUNKY CAT на некоторых зарубежных рынках, заняла первое место по объему продаж электромобилей на местном рынке с высокой долей в 42,4%.

WEY COFFEE 01, еще один автомобиль GWM, работающий на новых источниках энергии, был 10 октября включен в список утвержденных электромобилей Федерального управления Германии по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA). Стоимость двух вариантов этого автомобиля составляет 55 900 евро и 59 900 евро соответственно.

GWM придает большое значение обеспечению сетевой безопасности транспортных средств. Автомобили ORA FUNKY CAT и WEY COFFEE 01 соответствуют правилам ООН № 155. В скором времени эти два автомобиля будут доступны в Европе.

Процесс перехода GWM на новые источники энергии набирает обороты. Компания планирует выпустить на мировой рынок еще больше моделей автомобилей, работающих на новых источниках энергии, и сохранить высокие темпы роста продаж.