Проекты Музея Победы привлекли свыше 130 тысяч столичных школьников

Общество
25 июня 2022

В завершившемся учебном году Департамент образования и науки города Москвы и Центральный музей Великой Отечественной войны провели целый ряд совместных проектов, участниками которых стали свыше 130 тысяч школьников столицы. Принято решение о продолжении сотрудничества и в следующем году.

Заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Антон Молев, уверен, что эти мероприятия дают школьникам уникальную возможность получать новые знания, проникаться духом истории и гордостью за беспримерные подвиги наших героических соотечественников. Уже с сентября до двух тысяч человек ежедневно смогут проверять свои знания в историко-образовательных программах. Делается всё, чтобы каждый столичный ученик побывал в этом музее на Поклонной горе, отметил Молев.

Также в Музее Победы совместно с центром «Патриот.Спорт» проводились патриотические программы: историко-образовательный квест «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа».

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