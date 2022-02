Pylontech намеревается расширить свою деятельность по накоплению энергии в Японии

Компания Pylon Technologies Co., Ltd. (далее — Pylontech) недавно получила японский сертификат S-Mark на основе стандарта испытаний JIS C 8715-2:2019 от авторитетного национального сертификационного органа TÜV Rheinland Japan. После успешного тестирования аккумулятора емкостью 37 А·ч (модель: 37PN) на защиту от землетрясений Pylontech получила японский сертификат S-Mark для своей системы накопления энергии Force-H2.

Компания Pylontech вышла на японский рынок в 2016 году и с тех пор ежегодно увеличивает объем своих поставок. Для удовлетворения требований по сертификации безопасности продукции на японском рынке несколько лет назад компания Pylontech сделала прохождение японских сертификационных испытаний одним из ключевых компонентов своей научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Модель LFP 37 А·ч (модель: 37PN), сертифицированная компанией TÜV Rheinland Japan, была применена в различных модулях и системах аккумуляторных батарей Pylontech. В 2022 году Pylontech планирует получить сертификат JET на основании стандарта JIS C 8715-2:2019 для ряда других продуктов.

Располагая вертикально интегрированной отраслевой цепочкой, Pylontech является одной из немногих компаний в мире, способных предложить решения для накопления энергии, обладая при этом независимыми научно-исследовательскими и производственными возможностями для создания ключевых компонентов накопления энергии: элементов, модулей, систем управления аккумуляторными батареями и систем управления энергопотреблением. За последние десять лет компания Pylontech поставила стабильные и надежные системы накопления энергии 350 тыс. домохозяйств более чем в 80 странах мира, произведя в общей сложности 3,6 ГВт·ч мощности. По данным лондонского поставщика информационных и аналитических услуг IHS Markit, в 2020 году компания Pylontech заняла второе место в мире по объемам поставок запатентованной бытовой продукции для хранения энергии. Стабильное качество и надежная производительность являются ключом к дальнейшему успеху компании Pylontech.

В октябре 2020 года японское правительство объявило о том, что Япония планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. С этой целью государственные органы приняли ряд мер для того, чтобы побудить домохозяйства использовать новые источники энергии, в дополнение к активной политике субсидирования тех из них, кто занимается реконструкцией домов с нулевыми энергопотреблением. Системы накопления энергии с использованием литиевых батарей отличаются экономичностью и практичностью. В своей работе компания Pylontech придерживается принципов создания преимуществ для пользователей и поставки наиболее стабильных и надежных систем. «В 2022 году Pylontech намеревается расширить свою деятельность по накоплению энергии в Японии и ускорить реализацию японской инициативы по сокращению углеродных выбросов», — заявил вице-президент компании по международному бизнесу Джеффри Сонг (Geoffrey Song).