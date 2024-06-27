«Р7-Офис» получил долгожданное обновление

Разработчики объявили о выпуске летнего обновления «Р7-Офис». Обновленная версия редакторов пополнилась возможностью работы с векторными изображениями (SVG) – теперь можно по желанию при добавлении их в любые документы изменять размер.

Особое внимание пользователей привлекает такая новинка текстового редактора «Р7-Офис», как автоматическая расстановка переносов текста. Эта новинка, расположенная в меню «Макет», появилась благодаря подсказке самих пользователей.

Специалистов, работающих со сводными таблицами, порадуют такие новинки, как функция редактирования названий столбцов в сводных таблицах и навигация по данным. Новая функция позволяет пользователям открывать на новом листе связанные данные при помощи двойного клика любым значением в сводной таблице.

Появилась возможность переключения прежде доступных исключительно на русском языке меню и интерфейса редакторов на английский язык.

Стоит обратить внимание на усиление безопасности использования макросов. Новая версия позволяет как запуск по выбору исключительно подписанных макросов, так и через централизованные настройки полное их отключение.