Растет спрос на малоэтажное строительство: как частный дом становится нормой?

В России растет спрос на малоэтажное строительство. Согласно данным «РГ», спрос на деревянные готовые дома вырос на 83%. Бум строительства, совпавший с ростом цен на стройматериалы и работы (20-30% только за 2020-й), не останавливает клиентов – у многих компаний очередь расписана до 2022 года. Россияне в основном предпочитают загородные дома «под ключ», причем в топе предложений – каркасные дома из клееного бруса. Впрочем, согласно мнению гендиректора компании «Стройхаус» Эдуарда Меньшикова, эта позиция продержится в числе популярных недолго. Общий рост цен существенно снижает доступность строений из «классических» материалов, выводя эту позицию в средне-высокий и высокий сегменты стоимости. В то же самое время для массового строительства прогнозируют рост популярности домов из отечественных материалов – кирпича, газобетона, каркасных домов с широким применением хризотилцементных материалов.

И это вполне объяснимо. К примеру, Россия является мировым лидером по добыче, обработке и выпуску готовой продукции на основе хризотилового волокна. Благодаря его природным качествам, а также высокому уровню развития индустрии, материалы на его основе сочетают в себе качество, долговечность и доступность на отечественном рынке. В строительстве частного дома хризотиловая продукция может быть использована по максимуму: это, прежде всего, хризотилцементный шифер, теплоизоляционные материалы, фасадные плиты, трубы для водоотвода и дренажа, а также плоский лист для создания несъемной опалубки ленточного фундамента. Вся продукция на основе хризотила обладает классом «НГ» (негорючий), т.е. не горит вообще. Для частного дома, где проблема пожарной безопасности стоит особенно остро, такое свойство весьма полезно. Хризотилцементные материалы служат долго – кровля от 50 лет (при соблюдении условий эксплуатации), фасадные плиты от 25-ти. Для бюджетного домостроения, где клиент явно приобретает себе дом «на века» и не готов вкладываться в ежегодный ремонт, такое свойство также полезно.

На данный момент существует ряд успешных прецедентов строительства доступного частного жилья с большой долей хризотилцементных материалов. В частности, в Ясненском городском округе Оренбургской области уже построен полноценный микрорайон по современным технологиям. Важно отметить – хризотилцементные крыши, стены и фундаменты отлично справились с резко-континентальным климатом оренбургских степей, где зимой температура уверенно переваливает за -30°С в сопровождении сильных ветров. За более чем 10 лет существования этого микрорайона было доказано, что хризотилцементная продукция уверенно выдерживает самые суровые условия эксплуатации.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост малоэтажного строительства вокруг городов. Новые дома – это не дачи, но полноценное круглогодичное жилье со своими требованиями к комфорту, безопасности и удобству. С точки зрения городских властей данный процесс означает коренной пересмотр точки зрения на развитие инфраструктуры – от городов, прирастающих районами с многоэтажными зданиями к пригородам с иным форматом энергопотребления, логистикой, требованиями к обеспечению социальными учреждениями и т.п. «Возросший спрос на загородное жилье — это отличный момент и большой вызов для изменения градостроительной модели развития наших городов» — отмечает руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.