Разработчики поделились подробностями обновления «Р7-Офис» для всех редакторов документов

Технологии
24 апреля 2024

Компания «Р7» объявила о выпуске обновлений «Р7-Офис» (версия 2024.1.3). К числу самых ожидаемых пользователями обновлений можно отнести имеющееся у кнопки «Вставить», расположенной на верхней панели слева, выпадающее меню с самым широким функционалом.

Разные типы редактора оснащены различным функционалом выпадающего меню. Так, появилась возможность при работе с таблицами вставлять только формулу, параметры форматирования ячейки, числовое значение, а в редакторе презентаций может использоваться конечная тема, функция сохранения исходного форматирование или работа только с изображением. 

Данными нововведениями оснащены все редакторы, однако наибольшую пользу получают пользователи, работающие с презентациями, элементы которых включают в себя графику с собственными опциями отображения и текст с конкретным форматированием.

Новая версия редакторов документов «Р7-Офис» также позволяет при копировании сохранять стиль элемента и применять его на других объектах, сохраняя при переносе и настройки оформления, и форматирование текста.

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