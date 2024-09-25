Российские фермеры просят вернуть деревню в нацпроект по развитию экономики

В соответствии с решением Правительства, со следующего года прекращается участие фермерских хозяйств в нацпроекте по развитию экономики. Гранты для фермеров – это единственный источник финансирования новых проектов. Об этом говорится в обращении 2 тыс. фермерских хозяйств, опубликованном председателем Ассоциации «Народный фермер» Олегом Сиротой.

Авторы обращения подчеркивают, что без государственной поддержки запустить жизнеспособное фермерское хозяйство просто невозможно. Лишь кооперации по силам поддерживать высокий уровень эффективности и конкурентоспособности фермерских хозяйств.

Решением правительства, принятом на фоне высокой кредитной ставки и скудности средств, выделяемых на программу развития сельского хозяйства, возможности продолжения проектов развития села по мнению авторов обращения практически обнуляются.

Авторы письма ожидают положительной реакции премьер-министра на их просьбу продолжить господдержку агростартапов и действующих кооперативов в рамках нацпроекта.