Россия находится на пороге прорыва в криптоиндустрии

В последние месяцы в СМИ появляется всё больше публикаций о том, что в России хотят создать одну или несколько альтернативных платформ для работы с криптовалютой.

Есть ли перспективы у подобных проектов? Да и каким вообще может быть «криптобудущее» России в 2025 году? По этим вопросам дал свои прогнозы основатель финансовой компании CRYPTOBOTPRO LLC Алексей Мокров.

«За текущий год отношение к криптовалюте в России претерпело кардинальные изменения – это факт, – говорит предприниматель. – Не будем гадать, почему так вышло. Тут и санкции сыграли свою роль, и понимание, наконец, пришло к некоторым людям, что хватит уже открещиваться от крипты. Пора вливаться в этот процесс и быть не в хвосте мировой криптоиндустрии, а сделать всё, чтобы её возглавить.

Создание своих платформ – это, конечно, здорово. Но для того, чтобы привлечь туда людей, понадобятся ресурсы, время. С ресурсами у нас, благо, всё в порядке, а вот времени на раскачку, откровенно говоря, нет.

Что делать? Развивать собственную криптоиндустрию или нет? Разумеется, развивать. Но параллельно с этим привлекать к работе те криптобиржи, которые продолжают работать с рублём. Таких у нас не так уж много. И основные из них:

Bybit – биржа поддерживает торговлю через P2P, а также пополнение через AdvCash и банковские карты. Комиссия на спотовом рынке составляет от 0 до 0,1 %.

BingX – известна поддержкой P2P торговли и копитрейдинга, имеет интерфейс на русском языке. Одним из ключевых преимуществ BingX для российских трейдеров является возможность пополнения счета и вывода средств в рублях. Комиссия на споте – до 0,1 %.

KuCoin – популярная биржа с P2P возможностями и поддержкой рубля. Комиссии на споте составляют до 0,1 %.

MEXC – биржа с поддержкой более 2500 криптовалют, позволяет торговлю в паре с рублем через P2P, а комиссии начинаются от 0,2 %.

OKX – одна из крупнейших бирж, предлагающая P2P торговлю и множество опций для фьючерсных контрактов и спотовой торговли, комиссия на споте – от 0,08 %.

Все эти платформы остаются доступными для российских пользователей и продолжают поддерживать рубль через P2P или другие способы пополнения и торговли. Биржи позволяют комфортно работать частным лицам. Но как быть крупным игрокам, которые видят решением многих своих проблем трансграничные платежи в криптовалюте? Вот здесь уже стоит задуматься о развитии собственных платформ для работы с криптой, и я на самом деле рад, что такая тема есть на повестке.

Если у физических лиц вопрос покупки, продажи, хранения крипты более-менее решён, то у крупных корпораций всё ещё впереди. Думается, в ближайшее время мы получим ответы на эти вопросы. Надо лишь следить за новостями».

Таким образом, по мнению Алексея Мокрова, развитие криптоиндустрии в России становится не просто важной, но и стратегически необходимой перспективой, и уже в 2025 году в данной отрасли следует ожидать решительного прорыва.