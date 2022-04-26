Россия сможет получать основную прибыль в бриллиантовом бизнесе за счет онлайн-платформы ELIA’S

В России запускается первая онлайн-платформа для торговли бриллиантами ELIA’S. Платформа позволит частным покупателям и ювелирным компаниям приобретать российские ограненные бриллианты по мировым биржевым ценам. Создатель платформы — Илья Клюев, ювелир, геммолог, президент ювелирного дома CLUEV, успешно действующего на рынке уже более 20 лет.

Огранкой драгоценных камней в России не занимались со времен СССР. Еще недавно российские алмазодобывающие предприятия отдавали добытые камни на огранку иностранным компаниям, а затем выкупали их для дальнейшей продажи. В 2020 году из-за пандемии и закрытых границ поставки бриллиантов прекратились. Именно тогда российский ювелир Илья Клюев организовал гранильное производство, позволяющее осуществлять полноценную обработку алмазов в пределах РФ и затем поставлять отечественные бриллианты в качестве материала для создания ювелирных изделий. И сейчас, спустя два года, запуск онлайн-платформы для продажи бриллиантов российского производства обозначает начало нового этапа развития российского рынка драгоценных камней и металлов.

На первом этапе создатели онлайн-платформы планируют удовлетворить внутренний спрос — для российских клиентов ограничений на покупку не будет. Целевая аудитория платформы — мужчины и женщины от 30 до 50 лет со средним и выше достатком, которые хотят инвестировать в драгоценные камни, либо приобретать их для дальнейшего создания эксклюзивных украшений. Еще одна категория — ювелиры и ювелирные компании, которые закупают бриллианты как материал для создания ювелирных изделий. Платформа работает по принципу DTC (Direct-to-customer), в основе которой — прямая встреча клиентов с производителем и исключение расходов на посредников. Платформа DTC позволяет производителю управлять вторичным рынком своей продукции. Подобный принцип уже успешно функционирует в других сферах — например, в часовом бизнесе.

Важное отличие онлайн-платформы от прямых конкурентов — возможность приобрести не только готовые ювелирные изделия, но и ограненные российские бриллианты как материал для создания ювелирных украшений. Покупателям предоставляется гарантия обратной продажи по цене рынка на момент продажи, в том числе украшений, бывших во владении. На платформе можно приобрести сертифицированные бриллианты весом от 0,25 до 10 карат и изделия с ними, а также украшения по индивидуальному заказу.

На момент запуска на платформе размещены камни и украшения стоимостью 200 млн руб. В планах на первый год — продажи на 300 – 350 млн руб. По оценкам авторов проекта, через три года сток достигнет 1,2 млрд руб. с объемом продаж в 2,5 млрд руб., а через пять лет — 2,5 млрд руб. с объемом продаж в 5,0 млрд руб. в год при текущих курсах валют и ценах на сырье. Первоначальные вложения в проект составили 300 млн рублей, 85% от этой суммы — стоимость алмазов и их огранки. В следующем году планируется привлечение крупных инвесторов с целью расширения деятельности. Предварительные договоренности предполагают частные инвестиции в размере 1,0 – 1,5 млрд рублей ежегодно.

Илья Клюев, создатель ELIA’S, основатель ювелирного дома СLUEV:

“Платформа ELIA’S — несомненно, важный и своевременный для российского рынка проект. В условиях колоссального санкционного давления нужно делать ставку на развитие внутреннего спроса и его удовлетворение за счет товаров, произведенных внутри страны и из российского сырья. Выгоды очевидны — вся добавочная стоимость и прибыль остаются внутри страны, создаются рабочие места на всех этапах производства: добычи сырья, огранки камней, изготовления украшений, клиентского сервиса. В бриллиантовом бизнесе основная прибавочная стоимость создается на этапах продажи бриллиантов и украшений, а не сырья. Россия же до недавнего времени занималась только продажей алмазов, оставляя всю основную прибыль западным партнерам. Наша платформа кардинально изменит ситуацию”.

Cправка

Ювелирный дом CLUEV создан в 1998 году. В компании сегодня работает 100 человек. Официальные данные по продажам компании в России за 2021 год: 225 млн рублей. Специализация: создание ювелирных украшений, огранка бриллиантов.