Ростуризм и премия АРХИWOOD объявили об учреждении спецприза за лучший загородный отель из дерева

Федеральное агентство по туризму и общероссийская архитектурная премия АРХИWOOD учредили специальный приз в категории «Лучший загородный отель из дерева». Приём заявок стартует 13 мая 2021. К участию приглашаются проекты загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенных в России с 2009 по 2021 год. Основным критерием оценки станет архитектурная и экологическая составляющая проекта.

Туризм в России стремительно развивается и предлагает гостям всё больше маршрутов для отдыха на природе. Инфраструктура объектов экотуризма должна идеально вписываться в природный ландшафт, нисколько не нарушая окружающего пространства. Деревянная архитектура всегда считалась символом экологичности, а современные дома ещё и отвечают всем модным трендам: натуральные материалы, новейшие технологии, комфорт, простота и функциональность.

«Качество отеля определяется не только уровнем комфорта, сервисными услугами, но и его визуальным обликом, стилем, который органично вписывается в ландшафт или городскую застройку, в зависимости от того – городской ли это отель или загородный, где необходимо учитывать и экосреду. В России много красивых мест, где нужно создавать достойную, современную инфраструктуру, и в ней должно быть продумано все – от удобства размещения туристов до эстетики архитектурных форм. Очень важно, чтобы в стране появлялось все больше отелей, которые являются не просто инфраструктурными объектами, но и своего рода произведениями архитектуры, с актуальными инженерными решениями, стильными интерьерами и фасадами, гармонично вписанными в окружающий ландшафт», – отметила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

Весь ХХ век мир развивал и совершенствовал деревянную архитектуру. С ней работали и экспериментировали лучшие мировые архитекторы: Райт и Корбюзье, Мейер и Вентури, Холл и многие другие. А вот в России, в советское время, несмотря на очень богатые традиции в этой области, дерево было не очень популярно. Сегодня же, когда интерес к экологичным материалам стал глобальным трендом, необходимо возрождать деревянное строительство в нашей стране.

«Деревянные сооружения – важная часть архитектурного наследия России. Этим надо гордиться, и это, безусловно, надо популяризировать. Есть много талантливых архитекторов, которые интересуются направлением, они готовы строить современные дома из дерева, сочетая опыт предков и новейшие технологии», – отметил член экспертного совета Премии, архитектор Николай Белоусов.

Во всём мире современные архитекторы предлагают множество проектов с деревом в интерьере, облицовке или конструкции дома. В сочетании с другими природными материалами оно даёт большое количество дизайнерских интерпретаций.

«12 лет назад мы организовали премию, которая не только отражает существующие, но и задаёт новые тренды, формирует вкусы, продвигает высокотехнологичные решения. Мы очень рады, что это мотивирует открывать, придумывать, двигаться в сторону ярких, умных и экологичных решений. Результатом становятся концептуальные и инновационные дома. Благодарим Ростуризм за поддержку нашего проекта. Уверен, в ближайшее время идеальных мест для здорового и активного отдыха в России станет заметно больше. Конечно, не без нашего участия», – добавил Александр Львовский, генеральный партнёр и организатор премии АРХИWOOD, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (HONKA).

Традиционно куратором премии выступит историк архитектуры Николай Малинин. В составе экспертного совета Премии: архитекторы Николай Белоусов, Тотан Кузембаев, Алексей Розенберг, Владимир Кузьмин и другие. Жюри будет сформировано из членов экспертного совета и представителей Ростуризма в августе 2021 года.

Подать заявку на участие можно на сайте

https://tourism.arhiwood.com/prize/

Премия АРХИWOOD: https://premiya.arhiwood.com/prize

Для справки

Ежегодная национальная премия в сфере деревянной архитектуры и дизайна АРХИWOOD учреждена в 2009 году. За это время в рамках премии представлено более двух тысяч проектов. АРХИWOOD завоевала репутацию одного из самых важных архитектурных событий России.

В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии.

В экспертный совет входят как известные российские, так и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна и строительства. АРХИWOOD также выступает организатором других профессиональных конкурсов, лекций и выставочных проектов. Под этим брендом выпускаются книги и каталоги, посвящённые деревянной архитектуре.