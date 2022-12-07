Саммит Yidan Prize 2022: платформа для привлечения внимания к вопросам педагогики

Вчера международный благотворительный фонд в поддержку самой престижной премии в сфере образования Yidan Prize Foundation провел саммит Yidan Prize 2022.

Учителя сталкиваются с задачами, более сложными, чем когда-либо ранее. В сентябре на Саммите ООН по трансформации образования Организация Объединенных Наций призвала всех нас оказать более эффективную поддержку учителям. В этом году на саммите Yidan Prize собрались ведущие специалисты в области образования, политики и благотворительности, чтобы обсудить, что значит быть учителем сегодня и завтра.

В ходе ряда обсуждений эксперты проанализировали эффективные способы поддержки развития и расширения прав и возможностей преподавателей, важность установления связей между политикой и практикой в области образования, инноваций в области обучения точным наукам и вопросы того, как сотрудничество может стимулировать перемены в учебных классах.

Основатель премии Yidan Prize д-р Чарльз Чен Йидан (Charles Chen Yidan) заявил следующее: «Образование — это экосистема. Чтобы эта экосистема процветала, она должна обеспечивать условия, признающие и поддерживающие важную работу преподавателей и способствующие их успеху».

Лауреат премии Yidan Prize 2022 года за исследования в области образования д-р Линда Дарлинг-Хаммонд (Linda Darling-Hammond) вместе с другими экспертами в области образования обсудила проблемы и возможности, возникшие в сфере образования во время пандемии. Она обратила внимание на программы подготовки учителей, которые успешно подготовили учителей к меняющемуся миру, основываясь на примерах из образовательных систем Китая, Новой Зеландии, Сингапура и США. Участники дискуссии также обсудили важность установления связей между исследованиями, практикой и политикой.

Во второй дискуссионной панели приняли участие лауреат премии Yidan Prize 2020 года за исследования в области образования и основатель компании PhET Interactive Simulations профессор Карл Виман (Carl Wieman), директор PhET Interactive Simulations д-р Кэти Перкинс (Kathy Perkins) и посол PhET в Африке Захария Мбасу (Zachariah Mbasu). Они обсудили, каким образом такие инновации, как интерактивные математические и научные симуляции, предлагаемые компанией PhET, могут стать мощными инструментами в классе, устраняя барьеры и давая учащимся более активную роль в процессе обучения. Они также говорили о том, каким образом такие программы, как PhET Fellowship, помогают ускорить внедрение увлекательных и научно обоснованных методов преподавания и обучения в области точных наук.

На другой дискуссионной панели профессор Юнсин Чжу (Yongxin Zhu), лауреат премии Yidan Prize 2022 года за развитие образования, поделился впечатляющими примерами мотивации учителей и практических методов профессионального развития, опираясь на более чем 20-летний опыт, накопленный в рамках Новой образовательной инициативы в Китае. Участники исследований поделились стратегиями создания прочных сетевых организаций коллег, которые объединяют учителей и дают им возможность учиться друг у друга. Они также говорили о том, как центры онлайн-обучения преобразили и расширили возможности обучения учителей в режиме онлайн, что особенно важно в контексте пандемии и не только.

На саммите была также рассмотрена меняющаяся роль благотворительности. Представители Фонда Д. Х. Чэна и Фонда Бэй Шань Тан подчеркнули важность сотрудничества с заинтересованными сторонами в сфере образования для поддержки профессионального роста учителей на местном уровне. Учителя из ряда школ Гонконга также привели примеры экспериментальных программ, которые заблаговременно помогают преподавателям готовить учащихся к будущему.

Объявление лауреатов премии Yidan Prize 2022 года

4 декабря д-р Линда Дарлинг-Хаммонд и профессор Юнсин Чжу получили премию Yidan Prize 2022 года за исследования в области образования и премию Yidan Prize 2022 года за развитие образования соответственно за выдающуюся работу по развитию навыков, необходимых учителям и молодежи для процветания в XXI веке. Они присоединяются к мировому сообществу законодателей перемен в сфере образования фонда Yidan Prize Foundation и Совету знаменитостей Yidan.

Заявки на получение премии Yidan Prize 2023 года открыты

Прием заявок на получение премии Yidan Prize 2023 года открыт и завершится 31 марта 2023 года. 18 января 2023 года фонд Yidan Prize Foundation проведет вебинар, где его специалисты поделятся дополнительной информацией о премии и требованиях к участникам.