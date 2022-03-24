Сделку о приобретении более 3 200 вышек с Cellnex Telecom заключила PTI

Компания Phoenix Tower International (далее — PTI) объявила о заключении окончательного соглашения (подлежит одобрению Антимонопольной службой Франции) с компанией Cellnex Telecom о приобретении 1 226 телекоммуникационных объектов в густонаселенных районах Франции, в результате чего компания SFR станет вторым по величине клиентом PTI среди операторов мобильной связи в стране. Одновременно компания PTI и ее партнер по совместному предприятию Bouygues Telecom планируют приобрести еще 2 000 объектов в густонаселенных районах. Обе сделки связаны с условиями, поставленными Антимонопольной службой Франции после того, как в прошлом году Cellnex приобрела компанию Hivory.

В результате этих двух сделок, а также реализации объявленной ранее программы строительства, осуществляемой совместно с Bouygues Telecom, в ближайшие годы PTI будет иметь в собственности и операционном управлении более 5 тыс. объектов во Франции и станет одним из крупнейших независимых операторов инфраструктуры беспроводной связи в стране.

«Благодаря этим сделкам и недавнему приобретению дополнительного числа антенно-мачтовых сооружений во Французской Вест-Индии, PTI расширяет свое присутствие во Франции, являющейся одним из наиболее динамичных телекоммуникационных рынков в Европе. Рост PTI будет по-прежнему способствовать расширению покрытия для всех французских операторов беспроводной связи по всей стране. Мы были рады сотрудничать со специалистами компании Cellnex в рамках этой сделки», — заявил генеральный директор компании PTI Даган Касавана (Dagan Kasavana).

«Эти сделки продолжают укреплять заинтересованность компании PTI в осуществлении деятельности во Франции и на европейском рынке. Мы рады углублению наших связей с компанией Bouygues Telecom и расширяем модель нейтральной вышки во Франции, что станет катализатором для повышения качества покрытия для всех операторов», — заявил исполнительный председатель совета директоров компании PTI Тим Калвер (Tim Culver).

В качестве консультантов компании PTI выступали Freshfields Bruckhaus Deringer и Natixis, в качестве консультанта компании Cellnex — Herbert Smith Freehills.