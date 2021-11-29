Седация: лечение зубов без страха

Один из самых страшных снов большинства людей – лечение зубов. Нередко появляется чувство тревоги, которое бывает настолько сильным, что пациенты отказываются от терапии. Мы не рекомендуем этого делать, ведь сегодня существуют методы обезболивания, которые помогут комфортно пережить любые процедуры.

Что такое седация в стоматологии?

Современные стоматологические клиники в Москве применяют один из распространенных способов анестезии – седацию. Пациента вводят в состояние не очень глубокого сна, то есть сохраняется сознание, человек самостоятельно дышит, но снижается уровень тревожности.

Ее применяют во многих случаях: удаление нерва, подготовка полости рта к протезированию, операции на деснах и пародонте, множественная имплантация и другие.

Существуют несколько видов седации:

поверхностная — рефлексы и дыхание не нарушается, пациент в сознании, при этом он не испытывает страх и полностью расслаблен;

глубокая — погружение в более сильный медикаментозный сон. Проводится не так часто и только при сложных стоматологических вмешательствах, когда требуется больше времени для их проведения.

Лечение зубов под седацией не требует особой подготовки за исключением ее глубокого вида, когда назначают комплексное обследование.

Седация для детей

Многие дети непоседливы и сильно боятся врачей, поэтому проводить манипуляции стоматологу сложнее, даже если необходимо просто удалить молочный зуб. На помощь вновь приходит седация.

Во время процедуры седации применяют закись азота, которую ребенок вдыхает с помощью специальной маски. Это безопасный газ и может применяться для детей младше 5 лет. Маленький пациент быстро приходит в себя. Лечение под седацией запрещается только при простудных заболеваниях и эпилепсии. При этом, перед процедурой обязательно необходимо провести консультацию.