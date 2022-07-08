Семь медалей завоевали школьники из Москвы на Российской робототехнической олимпиаде

На завершившейся в Нижнем Новгороде Российской робототехнической олимпиаде, собравшей 900 школьников из 38 российских регионов, учащимися московских школ завоевано семь наград. Представителями Москвы награды завоёваны во всех пяти категориях: основной, творческой, в робоспорте (теннис автономных роботов и вышибалы), в категории будущих инженеров (беспилотные транспортные средства) и WeDo.

Проходившие в текущем году соревнования формировались вокруг главной темы: «Робот – друг человека».

В основной категории (средняя возрастная группа) победу одержала команда «Рокот» (московская школа №1518). В творческой категории победили: команда RusTechno (школа №354 им. Д. М. Карбышева, г. Москва) в старшей группе и команда Purple Dragons (Бауманская инженерная школа №1580, г. Москва) в средней группе. А лучшей в роботеннисе признана московская команда «map_wall и map_tilt» (школа №2009).