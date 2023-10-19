SERMATEC показала новую технологию накопления энергии на ZeroEmission Mediterranean 2023

SERMATEC, лидер отрасли накопления и хранения энергии, представил на выставке ZeroEmission Mediterranean 2023 в Выставочном центре Рима свои современнейшие коммерческие, промышленные и бытовые системы накопления энергии (ESS). Реализуя свою концепцию природоохранного и устойчивого развития, компания SERMATEC надеется помочь европейским компаниям экономить энергию и выдержать давление высоких налогов на выбросы углерода.

Используя импульс, полученный в результате выставки, компания SERMATEC с радостью представляет свое выдающееся изделие на европейском рынке. Шкаф с жидкостным охлаждением для наружной установки компании SERMATEC SMT-ESS-CUBE372, предназначенный как для коммерческого и промышленного, так и для бытового применения, с емкостью аккумуляторов 372 кВт•ч рассчитан на гибкое расширение благодаря модульному дизайну и может регулировать напряжение, контролировать асимметрию фаз и гармоники при использовании трех фаз, повышая качество электроэнергии. Он может использоваться в качестве резервного источника питания для снижения расходов на потребление энергии предприятиями, повышения доли потребления экологически чистой энергии и поддержания безопасной и стабильной работы систем, а серия систем накопления энергии контейнерного типа с жидкостным охлаждением может работать в режимах ограничения пиковых нагрузок, реагирования на спрос, резервного электропитания и реагирования на команды.

Расширяя свое знание на удовлетворение потребностей бытовых потребителей энергии, компания SERMATEC также продемонстрировала свои бытовые высоко- и низковольтные наращиваемые системы накопления энергии, инвертор для бытовой фотоэлектрической системы накопления энергии.

Ли Фен (Li Feng), председатель SERMATEC, прокомментировал: «Эта выставка означает наш выход на итальянский рынок, подчеркивая наши технические возможности и миссию защиты окружающей среды в Европе. С учетом определенных ООН целевых показателей выбросов углерода и все более строгих политик налогообложения выбросов углерода в Европе мы надеемся способствовать глобальному энергосбережению. Мы как лидеры отрасли производства накопителей энергии обеспечиваем глобально хранение 2,5 ГВт•ч энергии и рассчитываем помочь большему числу европейских компаний добиться энергосбережения и снижения расходов».

Компания SERMATEC и ее основная команда с более чем 15-летним опытом работы в отрасли стремятся поставлять современнейшие технологии и решения для накопления и хранения энергии клиентам в более чем 50 странах. Технологии и продукция компании для накопления и хранения энергии широко используется хорошо известными корпорациями, включая BASF SH, Fuyao Glass, Huale Alloy Group, Desai, Lei Shing Hong и Foxconn, и продолжают способствовать трансформации глобальной энергетики для снижения влияния на окружающую среду.