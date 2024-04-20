Shanghai Electric представил новые решения на Всемирном саммите по энергетике будущего 2024 в Абу-Даби

Shanghai Electric Power Generation Group, ключевая дочерняя компания Shanghai Electric, специализирующаяся на производстве энергетического оборудования, проектировании и обслуживании электростанций, продемонстрировала свое передовое энергетическое оборудование и решения для бытовых потребителей на Всемирном саммите по энергетике будущего 2024 («Саммит») в Абу-Даби.

В настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Японии, Вьетнаме и Австралии успешно реализовано более 70 проектов солнечной генерации с совокупной мощностью смонтированного оборудования свыше 5000 МВт.

Серия HJT-модулей Creator от Shanghai Electric Hency Solar Technology Co., Ltd. («Hency Solar»), глобальной компании, специализирующейся на технологиях солнечной энергетики и осуществляющей поставки эффективной и экологичной продукции для солнечной энергетики и комплексных решений фотоэлектрических систем, имеет сверхвысокий коэффициент двусторонности до 90 %, низкий температурный коэффициент и защиту от снижения мощности, связанного с потенциалом (PID). Для удовлетворения различных потребностей клиентов Hency Solar также предлагает модули TOPCON и PERC. Модули компании широко используются в различных условиях, например в наземных электростанциях, на крышах жилых домов, а также промышленных и коммерческих зданий, благодаря их высокой мощности, эффективности и надежности.

В качестве новаторского комплексного решения неизбежных проблем «случайности, прерывистости и волатильности» решений с использованием новых источников энергии компания представила систематическое решение для фотоэлектрической генерации, накопления энергии и собственного потребления (PV&ES&SC). Эта система обеспечивает стабильную и контролируемую выработку фотоэлектрической энергии благодаря интеллектуальному алгоритму отслеживания, одновременно решая проблемы поглощения активной мощности и поддержки реактивной мощности с помощью гибридных накопителей и фазовращателей.

Робот для чистки фотоэлектрических модулей компании Shanghai Electric обладает преимуществами автономного питания, автономного хранения, высокой безопасности и большой емкости аккумулятора. Он применяется во многих проектах по всему миру, работает стабильно и может фактически повысить эффективность производства электроэнергии фотоэлектрических электростанций примерно на 5-30 %.

Shanghai Electric активно внедряет диверсифицированные решения для хранения энергии на основе сжатого воздуха, маховиковых систем, литиевых батарей, потока жидкости, расплавленной соли и т. д. На Саммите был представлен ряд систем резервного питания, бытовых, промышленных и коммерческих накопителей энергии, которые уже привлекли внимание многих международных клиентов.

Резервный источник питания базовой станции 5G, отличающийся модульной конструкцией высотой 3U, обеспечивает такое же электропитание при меньших размерах, занимая меньше пространства в компьютерных залах.

Бытовые устройства накопления энергии с высокобезопасными литий-железо-фосфатными батареями с длительным сроком службы, уровнями накопления энергии и встроенными взрывобезопасными устройствами защиты, устройствами охлаждения и пожаротушения, а также системами управления батареями (BMS) для поддержки управления остатками энергии, отличающиеся комплексной защитой и функциями мониторинга в режиме реального времени.

Промышленные и коммерческие накопители энергии серии Smart-One компании Shanghai Electric. Это высокобезопасные, надежные и стандартизированные продукты, разработанные компанией для промышленного и коммерческого применения, которые могут гибко применяться в различных промышленных и коммерческих сценариях и позволяют реализовать смещение периодов пикового и сниженного потребления, разнесение периодов пикового потребления энергии и снижения нагрузки на электрическую сеть.

Shanghai Electric предлагает две ведущие технологии опреснения морской воды — термический и мембранный методы — что позволяет создавать комплексные решения. Результатом реализации почти 20 проектов является суточное производство более 800 000 тонн пресной воды, а третье поколение гибридной технологии опреснения морской воды с низкими выбросами углерода отличается более низким энергопотреблением, повышенной надежностью системы и адаптируемым качеством воды. Примечательно, что компания выполнила крупнейший в мире проект многостадийной флеш-дистилляции подогретой воды (F-MED) для компании Zhejiang Petrochemical и проект теплового взаимодействия с использованием пленки для компании Yulong Petrochemical.