Шифер спасает Хабаровский край от последствий непогоды

Руководство Хабаровского края выделило из областного резерва 385 листов хризотилцементного шифера для срочного ремонта зданий, пострадавших во время циклона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее в Хабаровском крае был введен режим межмуниципального ЧС из-за сильного ветра и снега. Менее чем за неделю на голову жителей Дальнего Востока выпало почти две месячные нормы осадков. Скорость ветра достигала 39 м/с – он срывал крыши, обрушивал линии электропередач и связи, выбивал окна. Циклон нарушил авиасообщение, часть дорог оказалась заблокирована.

Буйство стихии оставило без электричества почти 9,5 тысяч жилых домов, а с 45 зданий полностью сорвало крышу. Чтобы помочь пострадавшим руководство региона принимает все возможные меры. «Как уже сообщалось ранее, для этих районов, а также Комсомольского и Нанайского был введен режим ЧС межмуниципального характера. Теперь мы можем оказывать пострадавшим территориям всестороннюю помощь. В первую очередь главы запросили материалы для восстановления кровель. Одна машина уже ушла сегодня утром, а вторая выйдет завтра» — рассказал журналистам и.о. председателя краевой комиссии по ликвидации ЧС, министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Выбор властей пал на хризотилцементную продукцию не случайно. Обычно экстренные запасы стройматериалов комплектуются из надежных, проверенных временем решений. Хризотиловый шифер служит в среднем от 50 лет, не горит, не проводит электричество, является естественным шумоизоляционным материалом, при этом крайне устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий. Простота и скорость монтажа дополняют преимущества материала. Неудивительно, что его часто выбирают работники экстренных служб для совершения быстрого и качественного ремонта. В позапрошлом году хризотилцементная продукция применялась при восстановлении пострадавшего от наводнения поселка Тулун в Иркутской области, а в прошлом – когда спасатели ремонтировали жилье в затопленном городе Нижние Серги и бомбардированном аномально крупным градом поселке Николаевка в ЕАО.

Для регионов Дальнего Востока преимущества хризотилцементной продукции являются крайне важными, ведь погода в федеральном округе часто переменчива и всегда сурова. Хризотиловый шифер позволяет закрыть потребности жителей частных и многоквартирных домов, обеспечив им безопасность вне зависимости от капризов стихии.