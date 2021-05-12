Школьники столицы завоевали 197 дипломов на ВсОШ по биологии

197 дипломов в совокупности завоевали на завершившейся недавно Всероссийской олимпиаде (ВсОШ) по биологии, обществознанию и ОБЖ школьники из столицы РФ. Следует напомнить, что ВсОШ каждый год проводят в России по 24 предметам. Ее победители и призеры получают возможность поступления в любое профильное высшее учебное заведение нашей страны без необходимости сдавать экзамены.

Отмечается, что заключительная стадия ВсОШ по биологии прошла в Уфе при участии трех сотен школьников из 79 субъектов Российской Федерации. Москвичи завоевали 14 дипломов победителей и 61 диплом призеров. Заключительная стадия ВсОШ по обществознанию состоялась в столице, ее участниками стали 250 учеников из 73 регионов нашей страны. Москвичам досталось 15 дипломов победителей и 58 дипломов призеров. Наконец, решающая стадия ВсОШ по ОБЖ прошла на площадке Нижнего Новгорода.

Столичные учащиеся стали обладателями 11 дипломов победителей и 38 — призеров.