Школьники столицы завоевали 197 дипломов на ВсОШ по биологии

Москва
12 мая 2021

197 дипломов в совокупности завоевали на завершившейся недавно Всероссийской олимпиаде (ВсОШ) по биологии, обществознанию и ОБЖ школьники из столицы РФ. Следует напомнить, что ВсОШ каждый год проводят в России по 24 предметам. Ее победители и призеры получают возможность поступления в любое профильное высшее учебное заведение нашей страны без необходимости сдавать экзамены.

Отмечается, что заключительная стадия ВсОШ по биологии прошла в Уфе при участии трех сотен школьников из 79 субъектов Российской Федерации. Москвичи завоевали 14 дипломов победителей и 61 диплом призеров. Заключительная стадия ВсОШ по обществознанию состоялась в столице, ее участниками стали 250 учеников из 73 регионов нашей страны. Москвичам досталось 15 дипломов победителей и 58 дипломов призеров. Наконец, решающая стадия ВсОШ по ОБЖ прошла на площадке Нижнего Новгорода. 

Столичные учащиеся стали обладателями 11 дипломов победителей и 38 — призеров.

Похожие новости

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Михаил Романов поздравил петербургских пожарных с профессиональным праздником

Новости

Золотой казачий стандарт: в Ейске прошел форум руководителей кадетских корпусов

Новости

Телевизоры TCL P725 с 4K-экраном и Android TV выходят на российский рынок

Общество

Врач-дезинфектолог рассказал, как защититься от клещей