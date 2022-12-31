Смастерить тряпичную куклу и попить чай из самовара: музеи и выставочные залы подготовили новогоднюю программу

Для посетителей организуют более 40 разнообразных мероприятий.

В музеях и выставочных пространствах с 1 по 8 января организуют новогоднюю программу. Для жителей и гостей города проведут литературные чтения, занятия, посвященные знакомству с творчеством русских писателей и художников, мастер-классы и многое другое, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«На новогодних каникулах городские музеи и выставочные пространства приглашают москвичей и туристов на познавательные лекции, обсуждения литературных произведений и творческие мастер-классы. Программа обширная, каждый сможет подобрать для себя увлекательное мероприятие. Всего их запланировано больше 40», — отметила Наталья Сергунина.

Московский государственный музей С.А. Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2) приглашает на интерактивную программу о зимних забавах на Руси «Бабушкины сказки, или Секреты Рождества и новолетия в былые времена». Гости посмотрят кукольный вертеп, попробуют себя в роли хозяев деревенского дома, послушают сказки и стихи Сергея Есенина, отгадают загадки и попьют чай из самовара. Встречу проведут 3 января в 12:00 и 8 января в 14:00.

В Галерее Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) пройдет мастер-класс по созданию игрушки из ткани «Зайчик. Символ года — 2023». Посетить занятие можно 3 января в 12:00. Участники познакомятся с традицией изготовления тряпичных кукол. Процесс их создания в старину воспринимался как дело, требующее доброго настроя. А 5 января в 15:00 состоится мастер-класс по созданию зимнего пейзажа. Посетители напишут картину в необычной технике по мотивам работ художника Ильи Глазунова. О его творчестве расскажут во время экскурсии, которую организуют перед занятием. Кроме этого, каждый участник сможет повторить картину в технике рисования пластилином.

В галерее «Солнцево» (улица Богданова, дом 44) 5 января в 12:00 откроют рождественскую мастерскую. Гостям предложат сделать елочные украшения и открытки в технике скрапбукинга. С мастер-классов участники уйдут с оригинальными поделками, которые могут стать подарками на Рождество.

Мастер-класс «Магия головоломок» можно посетить в галерее «Беляево» (Профсоюзная улица, дом 100). Занятие поможет развить логическое и пространственное мышление через решение нестандартных задач. Гостей будут ждать 5 января в 16:00.

Любителям музыки рекомендуют посетить выступление лауреатов стипендии имени А.Н. Скрябина в одноименном музее (Большой Николопесковский переулок, дом 11). Он начнется 6 января в 19:00. А музей-заповедник «Коломенское» (проспект Андропова, дом 39) 7 января в 12:00 приглашает на рождественскую программу.

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