K-Beauty на выставке CES: Kolmar Korea стала первой компанией, которая получила награду Best of Innovation in Beauty Tech два года подряд

Компания Kolmar Korea объявила сегодня о том, что она стала первой компанией в мировой косметической индустрии, которая два года подряд получила награду Best of Innovation Award в категории Beauty Tech на выставке CES, обеспечив себе престижное признание CES 2027, главного технологического события в мире.

После отмеченного наградами устройства «Scar Beauty Device» на выставке CES 2026 компания Kolmar Korea снова завоевала высшую награду с «ChromaFlow», персонализированной системой создания цвета губ на основе искусственного интеллекта. Последовательные победы на мировой арене подчеркивают технологическое превосходство и лидерство Kolmar Korea в развивающемся ландшафте K-beauty.

На выставке CES 2027, проходившей в Лас-Вегасе с 6 по 9 января 2027 года, ChromaFlow была названа лауреатом премии Best of Innovation Award в области Beauty Tech и лауреатом премии Innovation Award в области искусственного интеллекта. Устройство Kolmar Korea по уходу за кожей с искусственным интеллектом, LumiJet Pro, также получило награду за инновации в области искусственного интеллекта, в результате чего общее количество наград компании достигло трех.

Best of Innovation Award — это высшая награда, представленная на CES, относящаяся к продуктам, получившим самые высокие оценки по всем критериям. Категория Beauty Tech была введена в 2025 году (с Samsung Electronics в качестве первого получателя), а Kolmar Korea стала первой косметической компанией, которая заработала этот титул в 2026 году. Являясь пионером корейской модели производства оригинальных разработок (ODM), основанной на исследованиях и разработках, Kolmar Korea в настоящее время признана во всем мире благодаря своим возможностям трансформации ИИ (AX), которые легко интегрируют ИИ от первоначальных исследований и разработок до производства.

ChromaFlow: персонализированное создание цвета губ на основе искусственного интеллекта

ChromaFlow, лауреат премии Best of Innovation Award, — это персонализированное устройство для губ с искусственным интеллектом, которое позволяет пользователям точно воссоздавать желаемые оттенки губ, такие как те, которые носят создатели на экране.

Когда устройство помещается на губы, оптический датчик с искусственным интеллектом анализирует естественный тон и состояние губ пользователя. Затем система точно смешивает ингредиенты из семи цветных картриджей для получения индивидуально подобранного продукта для губ менее чем за минуту.

Обычные продукты для губ часто по-разному воспринимаются людьми из-за естественных изменений основного цвета губ и тона кожи. ChromaFlow преодолевает это ограничение с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые учитывают отдельные базовые тона для расчета точного соотношения рецептур, необходимого для достижения целевого оттенка.

С точки зрения дизайна, устройство имеет полупрозрачный центр на корпусе в стиле помады, что позволяет пользователям визуально наблюдать за сочетанием цветов в режиме реального времени, обеспечивая привлекательный, премиальный пользовательский опыт.

LumiJet Pro: прецизионный уход за кожей с целенаправленной доставкой

LumiJet Pro, удостоенный награды за инновации в области искусственного интеллекта, — это устройство для ухода за кожей на основе искусственного интеллекта, предназначенное для решения конкретных проблем кожи, таких как пятна и гиперпигментация, путем доставки активных ингредиентов именно туда, где это необходимо.

Устройство использует ИИ для измерения состояния кожи и толщины кожи перед развертыванием технологии NanoJet. NanoJet распыляет ультратонкие частицы, содержащие активные ингредиенты, на высокой скорости, доставляя их на определенные глубины и в определенные места внутри кожи.

После нанесения применяются определенные длины световых волн, чтобы вызвать разрушение частиц под кожей, позволяя активным ингредиентам рассеиваться по окружающей целевой области. Этот механизм «точка-поле» расширяет доставку за пределы начальной точки приложения.

LumiJet Pro объединяет датчик измерения кожи, распылительную головку и световой модуль в одну эргономичную головку для интуитивно понятной и удобной работы. Кроме того, компания Kolmar Korea самостоятельно разработала специализированную композицию наночастиц, что стало важной вехой в расширении ее опыта в области исследований и разработок в области аппаратного обеспечения для ухода за кожей, управляемого ИИ.

Создание интегрированной платформы данных Beauty Tech

Используя накопленные данные о коже и цвете кожи головы от своего диагностического решения для искусственного интеллекта CAIOME, устройства Scar Beauty и ChromaFlow, Kolmar Korea планирует создать комплексную платформу данных о красоте.

Компания стремится объединить специализированные модели ИИ в единую экосистему, в конечном итоге предоставляя интегрированное решение, которое охватывает диагностику кожи, индивидуальный дизайн рецептуры и точное производство.

«Получение награды Best of Innovation в течение двух лет подряд подтверждает нашу технологию производства, основанную на данных, которая связывает весь жизненный цикл косметики от измерения до производства с помощью ИИ, — сказал представитель Kolmar Korea. — Мы продолжим продвигать нашу платформу технологий красоты, чтобы возглавить мировой рынок технологий красоты».