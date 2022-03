Соглашение с Huawei по объектам мощностью 1 ГВт и емкостью 500 МВт ч в Гане подписала Meinergy

Компания Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (далее «Huawei Digital Power») подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Meinergy Technology Co., Ltd (далее «Meinergy») — ведущим разработчиком солнечных батарей в Западной Африке. В соответствии с этим Соглашением Huawei Digital Power предоставит комплексное решение для интеллектуальных систем фотоэлектрической генерации и накопления/хранения энергии (ESS) для сетевой солнечной электростанции мощностью 1 ГВт и объекта ESS емкостью 500 МВт·ч, разработанных компанией Meinergy в Гане.

На церемонии подписания присутствовали глава компании Meinergy У Гуанвэнь (Wu Guangwen) (Генеральный директор Meinergy), управляющий директор представительства Huawei в Гане Чжоу Вэй (Zhou Wei) и вице-президент и директор по маркетингу компании Huawei Digital Power Фан Лянчжоу (Fang Liangzhou).

Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, диверсификации энергетического баланса и ускорения экономического развития страны правительство Ганы поставило перед собой стратегическую цель в сфере возобновляемой энергетики: увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе до 10%, стимулировать экологически чистую энергетику и сделать электроэнергию доступной по всей стране к 2030 году.

Компания Meinergy работает в Гане на протяжении многих лет, а ее деятельность охватывает горнодобывающую промышленность, электроэнергетику и сектора, связанные с фотоэлектрической энергией. На фоне глобальных преобразований в энергетическом балансе компания Meinergy активно расширяет свою деятельность в сфере возобновляемой энергетики в Гане и других странах Африки в целях обеспечения устойчивого снабжения местного населения экологически чистой энергией и преодоления препятствий в энергоснабжении.

Стороны тесно сотрудничают в сфере строительства сетевых солнечных электростанций, интеграции солнечной и гидроэнергетики, накопления и хранения энергии и производства солнечных батарей для жилых домов в Гане и достигли выдающихся коммерческих результатов. Обе стороны предполагают дальнейшее сотрудничество в области разработки солнечных батарей и средств накопления/хранения энергии, строительства центров обработки данных, реализации проектов в сфере eLTE и создания общедоступных облачных сервисов в целях построения более экологически чистой Африки.