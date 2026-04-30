CGTN — О чем свидетельствует сильный старт 15-го пятилетнего плана Китая

Китайская экономика уверенно вступила в новую 15-ю пятилетку (2026–2030 гг.), несмотря на внешнее давление и торговую напряженность. Об этом говорится на заседании Политбюро ЦК КПК, состоявшемся во вторник. Экономический рост остается стабильным, промышленный потенциал продолжает улучшаться, а политическая поддержка помогает стабилизировать ожидания.

What China’s strong start to the 15th FYP period signals

Для такой крупной экономики как экономика Китая поддержание импульса на данном уровне не только доказывает ее устойчивость, но и способность адаптироваться и продолжать развиваться в меняющихся условиях.

Политическое направление 15-й пятилетки поворачивается в сторону технологий, инноваций и высококачественного развития вместо того, чтобы полагаться в первую очередь на землю, недвижимость и крупные инвестиции, как это было принято в старом сценарии роста и развития.

Сосредоточив внимание на новых качественных производительных силах – высокотехнологичных, высокоэффективных и высококачественных, в соответствии с новой философией зеленого развития – Китай стремится не только расти быстрее, но и расти умнее, с лучшей производительностью, более сильной конкурентоспособностью и более устойчивым развитием.

По данным Национального бюро статистики, в период с января по март высокотехнологичное производство продемонстрировало сильный рост, при этом прибыль выросла на 47,4 %, добавив 7,9 процентных пункта к общему росту прибыли в промышленности. Быстрый прогресс в отраслях, связанных с ИИ и полупроводниками, увеличил прибыль в производстве оптоволокна на колоссальные 336,8 %, производстве оптоэлектронных устройств (43 %) и производстве дисплейных устройств (36,3 %).

15-й пятилетний план реализуется в то время, когда Китай добивается устойчивого прогресса в открытости. В настоящее время в Китае действуют 23 пилотные зоны свободной торговли, на долю которых приходится около 20 % иностранных инвестиций и торговли страны. Список секторов экономики, в которые закрыт доступ иностранным инвесторам, сократился до 29 пунктов. Примечательно, что сняты все ограничения на иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность.

Открытость Китая больше не ограничивается объемом торговли или иностранными инвестициями. Все чаще речь идет об институциональной открытости, доступе к рынкам, улучшении бизнес-среды и более строгом соответствии международным стандартам.

В то же время внутренний спрос становится важным драйвером роста. На брифинге для прессы 17 апреля Национальная комиссия по развитию и реформам заявила, что будет разработан специальный план действий по расширению внутреннего спроса с 2026 по 2030 год.

Являясь второй по величине экономикой мира, внутренний рынок Китая имеет огромный потенциал, и раскрытие этого потенциала будет способствовать более стабильной и устойчивой экспансии. Укрепляя потребление и расширяя внутреннее обращение, страна строит более широкую основу для развития.

Вместо того, чтобы просто преследовать краткосрочные выгоды, Китай тщательно обдумывает план строительства более сильной и сбалансированной экономики со временем. 15-я пятилетка начинается с реальных сильных сторон: экономика продемонстрировала устойчивость, открытость продолжает расширяться и качественно и количественно, а внутреннему спросу придается все большее стратегическое значение.

Все это признаки уверенного и адаптивного подхода к развитию. Вместо того, чтобы рассматривать текущие проблемы как неудачи, Китай использует их для модернизации своей модели роста и построения более динамичного будущего.