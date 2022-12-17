Солнечные модули TOPCon n-типа обеспечивают более высокую выработку электроэнергии

Мир
17 декабря 2022

Сегодня фотоэлектрическая отрасль может предложить множество видов модулей, но какие из них лучше вырабатывают электроэнергию? По данным Китайской национальной экспериментальной платформы для фотоэлектрических систем и накопителей энергии за первые три квартала, высокоэффективные модули n-типа обеспечивают самую высокую выработку электроэнергии, при этом самым производительным является модуль TOPCon n-типа, за которым следует модуль IBC n-типа.

Компания Jolywood является первопроходцем в области технологии солнечных модулей TOPCon n-типа и компанией 1-го эшелона по версии Bloomberg. В настоящее время компания Jolywood продолжает инвестировать в технологию модулей TOPCon n-типа, а все исследователи работают над разработкой технологии J-TOPCon 2.0 и надеются как можно скорее обновить ее до J-TOPCon 3.0.

Модуль Jolywood имеет низкий температурный коэффициент, высокую эффективность и высокую выходную мощность, высокую двухстороннюю фоточувствительность, высокую надежность и низкое снижение характеристик по сравнению с другими типами модулей. Он может вырабатывать больше энергии в тех же условиях. Компания Jolywood также разработала собственную технологию J-TOPCon 2.0, основанную на отсутствии намотки, легировании на месте и т. д., что позволяет повысить эффективность ячеек. В настоящее время наивысшая эффективность при массовом производстве может достигать 24,8%. Кроме того, в ноябре лабораторная эффективность ячейки Jolywood n-типа размером 182 мм превысила 26,1%.

Экспериментальные данные за первые три квартала 2022 года показывают, что обратная сторона модуля имеет максимальную групповую энергетическую экспозицию солнечного излучения при облачной погоде. Город Дацин расположен в высоких широтах, где солнечный свет напрямую освещает обратную сторону модулей на восходе и на закате. Когда солнце освещает обратную сторону модулей более 4 часов, это составляет около 20% общей суточной экспозиции обратной стороны модулей. Эмпирические экспериментальные данные показывают, что высокоэффективные модули n-типа имеют наилучшие характеристики выработки электроэнергии, особенно модули TOPCon n-типа. За этими модулями будущее развития технологии солнечных модулей. Технология модулей TOPCon n-типа отличается защитой от снижения мощности из-за воздействия света и высоких температур, более низким температурным коэффициентом, меньшим снижением мощности из-за воздействия отрицательного напряжения и более длительным сроком службы. Кроме того, модули TOPCon n-типа также не имеют дефекта пары бор–кислород.

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