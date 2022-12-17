Сегодня фотоэлектрическая отрасль может предложить множество видов модулей, но какие из них лучше вырабатывают электроэнергию? По данным Китайской национальной экспериментальной платформы для фотоэлектрических систем и накопителей энергии за первые три квартала, высокоэффективные модули n-типа обеспечивают самую высокую выработку электроэнергии, при этом самым производительным является модуль TOPCon n-типа, за которым следует модуль IBC n-типа.

Компания Jolywood является первопроходцем в области технологии солнечных модулей TOPCon n-типа и компанией 1-го эшелона по версии Bloomberg. В настоящее время компания Jolywood продолжает инвестировать в технологию модулей TOPCon n-типа, а все исследователи работают над разработкой технологии J-TOPCon 2.0 и надеются как можно скорее обновить ее до J-TOPCon 3.0.

Модуль Jolywood имеет низкий температурный коэффициент, высокую эффективность и высокую выходную мощность, высокую двухстороннюю фоточувствительность, высокую надежность и низкое снижение характеристик по сравнению с другими типами модулей. Он может вырабатывать больше энергии в тех же условиях. Компания Jolywood также разработала собственную технологию J-TOPCon 2.0, основанную на отсутствии намотки, легировании на месте и т. д., что позволяет повысить эффективность ячеек. В настоящее время наивысшая эффективность при массовом производстве может достигать 24,8%. Кроме того, в ноябре лабораторная эффективность ячейки Jolywood n-типа размером 182 мм превысила 26,1%.

Экспериментальные данные за первые три квартала 2022 года показывают, что обратная сторона модуля имеет максимальную групповую энергетическую экспозицию солнечного излучения при облачной погоде. Город Дацин расположен в высоких широтах, где солнечный свет напрямую освещает обратную сторону модулей на восходе и на закате. Когда солнце освещает обратную сторону модулей более 4 часов, это составляет около 20% общей суточной экспозиции обратной стороны модулей. Эмпирические экспериментальные данные показывают, что высокоэффективные модули n-типа имеют наилучшие характеристики выработки электроэнергии, особенно модули TOPCon n-типа. За этими модулями будущее развития технологии солнечных модулей. Технология модулей TOPCon n-типа отличается защитой от снижения мощности из-за воздействия света и высоких температур, более низким температурным коэффициентом, меньшим снижением мощности из-за воздействия отрицательного напряжения и более длительным сроком службы. Кроме того, модули TOPCon n-типа также не имеют дефекта пары бор–кислород.