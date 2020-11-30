Совместный проект в области экономики замкнутого цикла реализуют СИБУР и Azimut Hotels

С марта этого года СИБУР и сеть отелей AZIMUT Hotels реализуют совместный экологичный проект под названием «Пластик не мусор». Его цель заключается в том, чтобы способствовать развитию вторичной переработки гостевых отельных принадлежностей и сокращению количества отходов, вредящих окружающей среде. Несмотря на коронавирусную пандемию, сейчас участие в проекте принимают десять отелей AZIMUT Hotels из восьми городов нашей страны.

18 ноября во время АБТ Форума прошла сессия «Тренд на устойчивое развитие: как адаптируется бизнес», в ходе которой говорилось о первых итогах проекта «Пластик не мусор». В своем комментарии гендиректор AZIMUT Hotels Максим Бродовский рассказал о том, что эта сеть отелей всегда нацелена на то, чтобы быть социально ответственной компанией. Устойчивое развитие и задача по сокращению вредного воздействия на окружающую среду не теряют актуальность для гостиниц Сети Отелей Азимут. В рамках проекта «Пластик не мусор» в гостевых номерах ее отелей была произведена замена косметических принадлежностей и аксессуаров на более экологичные и пригодные для переработки альтернативы.

В настоящее время в международную гостиничную сеть AZIMUT Hotels входит сорок отелей, работающих в 32 российских, немецких, австрийских и израильских городах. Председателем Совета директоров Сети Отелей Азимут является Александр Клячин.