Стали известны обладатели премии Russian Business Travel & MICE Award — 2020

22 декабря в рамках Всероссийского Дня MICE в Москве состоялась церемония чествования триумфаторов и лауреатов 11-й премии Russian Business Travel & MICE Award. Она по праву является самой престижной отечественной премией в области делового туризма. В следующем году чествование состоится на территории Екатеринбурга. Передачу делегации этого города символического ключа основатель Всероссийского Дня MICE Наталья Евневич осуществила по окончании церемонии чествования.

Сообщается, что в общей сложности награды в рамках 11-й премии Russian Business Travel & MICE Award были вручены в 11 номинациях. В частности, Отель АЗИМУТ Москва Смоленская был признан победителем в номинации «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*». Напомним, что AZIMUT Hotels является международной гостиничной сетью, которая начала работу в 2004 году. Сейчас в ее состав входит четыре десятка отелей, которые принимают гостей в 32 городах РФ, Германии, Австрии и Израиля. Инвестор Александр Ильич Клячин является председателем Совета директоров сети.