Стало известно можно ли загружать на «Р7-Диск» большие файлы

Как выяснилось, такая возможность действительно есть, однако для возможности использования данного функционала требуется подключение к Корпоративному серверу 2024.

Чтобы использовать «Р7-Диск» для хранения или прикрепления крупных файлов из «Р7-Диск» к исходящим сообщениям, необходимо выполнить настройку в «Органайзере».

Для этого необходимо перейти в «Органайзер», открыть «Настройки» и в левой панели выбрать пункт «Составление». В открывшемся окне в разделе «Вложения» следует поставить галочку рядом с пунктом «Предлагать службу хранения». Рядом в окошке выбора можно задать размер файлов, которые будут направляться на хранение в «Р7-Диск». Ниже в этом окне следует нажать на кнопку «Добавить Р7-Диск».

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».