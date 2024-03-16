Стало известно на каких ОС можно установить «Р7-Офис. Органайзер»

«Р7-Офис. Органайзер» можно установить на отечественные и зарубежные операционные системы.

Информация о совместимости «Р7-Офис. Органайзер» с операционными системами важна при установке ПО. «Р7-Офис. Органайзер» можно установить на

Windows 10, Альт Рабочая станция (8, 10, 9.2,10.1), Astra Common Edition 2.12,

Astra Special Edition (1.7.4, 1.7.0), Debian 11, Ubuntu 20.04, Centos Stream (8,9),

РЕД ОС (7.2, 7.3.2).

«Р7-Офис. Органайзер ПРО» совместим с Astra Special Edition 1.7.0, РЕД ОС 7.3.2,

Альт Рабочая станция (9.2, 10.1), Ubuntu (20.04, 22.04), Debian (10, 11), Centos (8, 9).

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.