Старожилы фабрики «Мария» получили подарки и награды в честь юбилея компании

Общество
30 ноября 2024

Компании «Мария» в этом году исполнилось 25 лет. В честь юбилея руководство компании решило отметить работников, которые трудятся на мебельной фабрике свыше 24 лет. Старожилы стали обладателями наград и подарков, которыми отмечена их важная роль в развитии компании.

Количество сотрудников компании в 1999 году достигало всего 30 человек. За 25 лет численность персонала возросла более чем в 130 раз. На сегодняшний день в студиях и на фабрике работают более 4 тыс. сотрудников. Девять человек трудятся в компании более 24 лет, находясь в буквальном смысле у истоков одного из крупнейших отечественных производителей мебели. От лица компании сотрудников поздравила директор по персоналу и правовым вопросам компании «Мария» Дарья Курланова. В качестве подарков специалисты получили сертификаты на покупку техники. Юбилейные тарелки в качестве особой награды получили четыре сотрудника, которые работают на фабрике со дня ее основания.

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